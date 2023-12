L’app di chat universale Beeper è diventata molto più universale. L’azienda ha appena presentato l’app Beeper Mini, che afferma audacemente di portare il vero supporto iMessage sui dispositivi Android. Ancora più audace? Sembra che funzioni davvero, a detta degli utenti che l’hanno provato. Ciò non viene fatto in un modo strano e complicato che potrebbe compromettere la privacy e la sicurezza, come il tentativo assediato di Nothing di giocare bene con i dispositivi iOS.

Niente server farm di Mac e crittografia E2EE garantita

Il co-fondatore di Beeper Eric Migicovsky, già famoso per Pebble, ha detto a Engadget che il suo ultimo progetto riguarda l’ampliamento del suo servizio. Vedete, l’app Beeper originale si basava su una serie di server Mac mini che fungevano da relè, il che lasciava molti potenziali utenti in lista d’attesa. Poi arriva Beeper Mini, che si collega direttamente al protocollo iMessage ufficiale grazie ad un astuto reverse engineering. Gli SMS vengono addirittura inviati ai server Apple prima di raggiungere la destinazione finale, proprio come un vero e proprio iMessage creato da un iPhone. Ancora più strano? Tutta questa magia high-tech è stata creata da uno studente di scuola superiore di 16 anni.

Una volta aperta l’app, esamina tutte le conversazioni di messaggi di testo e contrassegna quelle degli utenti di iMessage. Il sistema quindi le passa alle conversazioni a bolle blu tramite la piattaforma ufficiale di Apple. Da quel momento in poi, ogni volta che parlerai con quella persona, le bolle saranno più blu di una limpida giornata primaverile: niente più stigma sociale legato alle bolle verdi. Inoltre, non è necessario un Apple ID per accedere, alleviando molti dei problemi di sicurezza che affliggevano le offerte rivali.

Vale la pena ribadirlo: questa piattaforma non sta hackerando l’esperienza di iMessage, quindi funziona su Android. È l’esperienza iMessage che funziona su Android, poiché invia iMessage effettivi. La tecnologia è stata creata eseguendo il jailbreak degli iPhone per dare un’occhiata a come il sistema operativo gestisce gli iMessage, prima di ricreare il software. Come bonus, Beeper crittografa effettivamente i messaggi end-to-end tra iMessage e gli utenti Android, presumibilmente rendendo la comunicazione ancora più sicura.

Il codice di Beeper Mini sarà open source

Beeper è molto trasparente in questo ambito e l’azienda sa che potenzialmente sta pattinando sul ghiaccio sottile per quanto riguarda la risposta di Apple. Apple non è mai stata particolarmente amichevole con coloro che ritiene stiano violando i segreti aziendali, ma ha appena annunciato l’imminente supporto per lo standard di messaggistica RCS. Ciò consentirà una maggiore interoperabilità tra dispositivi Android e iOS, quindi forse per ora lascerà che Beeper Mini scivoli. Se Apple volesse mettere fine a Beeper Mini, probabilmente ci vorrebbe molto lavoro per rinnovare completamente il protocollo iMessage, ha spiegato Migicovsky a Engadget.

Il codice iMessage di Beeper sarà open source per garantire che non ci siano problemi di sicurezza o privacy. Per quanto riguarda i potenziali ostacoli legali, il co-fondatore afferma che la sua azienda è dalla parte giusta della legge, sottolineando che non esiste un vero codice Apple in Beeper Mini, ma solo un codice ricreato su misura. Inoltre, cita la precedenza legale nella legge sul copyright che si è schierata dalla parte di coloro che decodificano il codice.

In ogni caso, Beeper Mini è disponibile, per ora, con un abbonamento di $ 1,99 al mese con un mese di prova gratuita.

