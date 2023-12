Samsung ha presentato il Galaxy S23 FE nell’ottobre 2023, ma è stato un lancio insolito in quanto è avvenuto solo in alcuni paesi asiatici. Alcune settimane dopo, il telefono è stato lanciato negli Stati Uniti. Tuttavia, non si sapeva molto sul lancio del telefono nei paesi europei e si prevedeva che fosse disponibile per l’acquisto a gennaio.

Ora, Samsung ha finalmente rivelato i suoi piani di lancio per il Galaxy S23 FE in Italia. Lo smartphone è disponibile in Italia da oggi in quattro colori: nero, menta, viola e bianco.

Il Samsung Galaxy S23 FE, proprio come i modelli FE precedenti, riprende gran parte delle specifiche del modello standard ma con alcuni accorgimenti per ridurre il prezzo di vendita.

Il nuovo S23 FE può contare su uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 1.450 nit e HDR10+. Il display è protetto utilizzando Gorilla Glass 5. Il telefono ha il processore Exynos 2200 (lo stesso del Galaxy S22), 8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB/256 GB. Una batteria da 4.500 mAh (+600 mAh rispetto a S23) alimenta il telefono e dispone di ricarica rapida cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Supporta anche la ricarica wireless inversa.

Samsung ha utilizzato un sistema di raffreddamento a camera di vapore molto più grande per prestazioni migliori rispetto alla serie Galaxy S22.

Nella parte anteriore, il Galaxy S23 FE ha una fotocamera selfie da 10 MP con registrazione video 4K a 60 fps. Sul retro, il dispositivo ha una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. Il dispositivo dispone inoltre di un lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, grado di protezione IP68, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e una porta USB Type-C.

“La Generazione Z è sempre alla ricerca di dispositivi innovativi e di alta qualità che possano soddisfare le loro esigenze in modo completo, che si rapportino in modo adeguato al loro stile dinamico”, ha dichiarato Niccolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia. “Con Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE, offriamo un’esperienza completa di connettività e musica, allo stesso tempo immersiva e coinvolgente e senza soluzione di continuità”.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo smartphone viene offerto sia singolarmente che in bundle con le Galaxy Buds FE.

Il bundle Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE è disponibile a 739€ solo sullo shop Samsung.com, su Amazon.it e presso selezionati punti vendita di elettronica di consumo.

Lo smartphone singolo è in vendita al prezzo di 719€, nelle colorazioni Mint, Cream, Graphite e Purple presso operatori selezionati. Di contro, le Galaxy Buds FE sono disponibili a 109€ nelle varianti Graphite e White.