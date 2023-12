Meta sta iniziando il processo di disconnessione per l’integrazione fra le chat di Instagram e Facebook Messenger.

Nel 2020, Meta – allora “Facebook” – annunciò che avrebbe collegato la sua esperienza Messenger a Instagram, consentendo a quest’ultima piattaforma di avere un’esperienza di chat migliorata garantendo allo stesso tempo ai suoi utenti “l’accesso alla migliore esperienza di messaggistica, indipendentemente dalle app usate.” Da entrambe le app è possibile rimanere in contatto con i propri amici di Facebook e i contatti di Instagram, anche se per farlo è necessario scegliere di “aggiornare” l’esperienza di messaggistica.

Tre anni dopo, sembra che l’azienda stia ora invertendo la rotta verso l’integrazione. Secondo una nuova pagina di supporto, la chat cross-app tra Messenger e Instagram non sarà più disponibile a partire da “metà dicembre 2023”.

Cosa succederà alle chat di Facebook Messenger e Instagram

L’azienda illustra cosa cambierà una volta disattivata la funzionalità:

Non potrai avviare nuove conversazioni o chiamate con account Facebook da Instagram.

Tutte le chat esistenti che hai avuto con gli account Facebook diventeranno di sola lettura. Ciò significa che tu e gli altri non potete inviare nuovi messaggi in queste chat.

Gli account Facebook non saranno in grado di visualizzare lo stato delle tue attività o se hai visto un messaggio.

Tutte le chat esistenti che hai avuto con gli account Facebook non verranno spostate nella tua casella di posta su Facebook o Messenger.

Il DMA potrebbe avere il suo zampino

Non è stata fornita alcuna motivazione per il cambiamento, ma potrebbe essere correlato al Digital Markets Act (DMA) europeo, che, tra le altre cose, include requisiti per le grandi aziende per offrire interoperabilità tra piattaforme di messaggistica. Si è già scoperto che un altro dei prodotti Meta, WhatsApp, sta preparando una funzionalità di “Chat di terze parti” che dovrebbe aiutare a conformarsi al DMA.

È possibile che Meta stia disconnettendo questa funzionalità di chat tra app specifica del servizio per prepararsi meglio a un’interoperabilità più ampia e conforme a DMA all’interno di Messenger (magari legata alla crittografia). In alternativa, questa potrebbe essere semplicemente un’altra istanza di Meta che ridimensiona Messenger, con l’app che ha recentemente perso funzionalità SMS/MMS su Android e Meta che ha chiuso Messenger Lite.

