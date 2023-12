Sulla scia di investimenti significativi nella sua divisione giochi, inclusa la recente acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft ha recentemente accennato ad un Xbox Store che sarebbe chiaramente in concorrenza con Google e Apple.

Il DMA della UE e la causa di Epic Games alimentano le speranze di un negozio digitale Xbox su Android e iOS

Microsoft ha preso atto del dramma in corso che circonda le pratiche degli app store di Apple e Google. Epic Games, il creatore di Fortnite, ha notoriamente attirato l’attenzione sulla possibilità di modelli monopolistici in due diverse cause legali contro i giganti della tecnologia. E anche la UE ha mettendo alle corde le due Big Tech grazie al suo DMA.

Phil Spencer, leader della divisione videogiochi di Xbox, ha condiviso approfondimenti sulla loro attenzione alle opzioni di monetizzazione per un Xbox Store mobile durante un’intervista alla convention dei fumetti CCXP a San Paolo, in Brasile (dove ha anche parlato del futuro di Starfield).

Spencer ha sottolineato gli importanti mercati per Game Pass in Sud America, in particolare in Brasile e Perù. Ha sottolineato che “il Brasile guida molte delle tendenze che osserviamo a livello globale” e ha evidenziato l’intenzione di Microsoft di rafforzare la propria presenza mobile nella regione.

Microsoft ha già accennato al potenziale lancio di un negozio di giochi mobile Xbox, una mossa che potrebbe facilmente scuotere lo spazio dei giochi mobili. Con i recenti sforzi per espandere la propria divisione giochi, i commenti di Spencer indicano che le speculazioni su un negozio di giochi mobile Xbox potrebbero presto materializzarsi. Spencer ha rivelato che la strategia mobile di Microsoft è in corso, comportando sforzi di collaborazione non solo all’interno dell’azienda ma anche attraverso discussioni con partner esterni.

Il dirigente si è astenuto dal fornire date di lancio specifiche ma ha assicurato a Bloomberg: “Non credo che si tratti di anni ma di mesi”. L’idea infatti è quello di lanciare lo store già nel 2024.

King sarà la chiave del nuovo Xbox Store mobile

L’impatto di Microsoft sull’industria dei giochi è innegabile: gli ultimi anni hanno visto acquisizioni sostanziali di alcuni degli studi di gioco più grandi e di maggior successo. Nel 2021, Microsoft si è assicurata Zenimax Media, la società madre di Bethesda Softworks, in un accordo da 7,5 miliardi di dollari, portando titoli come The Elder Scrolls e Fallout sotto l’egida di Microsoft.

Proprio lo scorso ottobre, Microsoft ha concluso un accordo da 68 miliardi di dollari per acquisire Activision Blizzard, l’editore di Call of Duty che possiede anche King, il produttore di Candy Crush. L’impressionante scuderia di editori di giochi di Microsoft comprende studi rinomati come Mojang Studios, 343 Industries e Treyarch.

Tuttavia, nonostante queste importanti acquisizioni, Microsoft deve ancora assistere alla crescita desiderata nel settore dei giochi mobili, ed è probabilmente qui che entra in gioco King.

La recente acquisizione di Activision segna un momento cruciale per Microsoft, spingendo a rinnovare l’attenzione sulla sua strategia di gioco mobile. Un comunicato stampa dello scorso anno sottolineava che l’acquisizione di Activision avrebbe accelerato la crescita del business dei giochi di Microsoft su piattaforme mobili, PC e console. Microsoft sottolinea che il mobile è uno dei segmenti più grandi nel settore dei giochi, “con quasi il 95% di tutti i giocatori a livello globale che si divertono con i giochi su dispositivi mobili“.

I recenti commenti di Phil Spencer suggeriscono fortemente che Microsoft sia pronta a entrare nel settore dei giochi mobili nel prossimo futuro. Come notato da Bloomberg, l’attuale contesto per i negozi mobili presenta sfide significative. Tuttavia, sembra che Microsoft stia contemplando questa mossa da un lungo periodo, il che significa che i giochi mobile a marchio Xbox potrebbero presto diventare una realtà.

