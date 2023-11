Il tuo account Google è il portale per accedere a servizi chiave come Gmail, Drive, YouTube e altri. Anche con l’ultimo sviluppo di Google per rendere possibile l’autenticazione senza password, hai comunque bisogno di una password complessa per proteggere il tuo account Gmail. La password è la base per le passkey e la verifica in due passaggi, da qui la ragione per proteggerla e agire rapidamente quando viene compromessa.

Se Google ti avvisa di accessi non autorizzati o noti attività strane sul tuo account, cambia immediatamente la tua password Google. Puoi farlo sul tuo comprovato tablet o telefono Android, PC o dispositivi iOS seguendo questa guida passo passo.

Come cambiare la password di Google su Android

Cambiare la password da un dispositivo Android è semplice. Basta accedere alle impostazioni del tuo account Google e passare alla scheda Sicurezza per apportare le modifiche.

Apri l’app Impostazioni sul tuo telefono o tablet Android.

Seleziona Google.

Se disponi di diversi account Google, tocca il tuo nome e indirizzo email per selezionare l’account di cui desideri modificare la password.

Tocca Gestisci il tuo account Google.

Scorri il menu multifunzione sotto l’e-mail a destra, quindi seleziona Sicurezza.

Seleziona Password nella sezione Come accedi a Google.

Utilizza la tua passkey o la password attuale per confermare la tua identità. Opzionalmente, è possibile che devi superare anche la verifica in due passaggi

Inserisci la tua nuova password due volte nelle caselle fornite (preferibilmente complessa e generata da un password manager), quindi tocca Cambia password per salvarla.

Come cambiare la password di Google su iPhone o iPad

La procedura è molto simile se utilizzi un iPhone o un iPad.

Apri una delle app Google che hai installato (Gmail ad esempio) sul tuo iPhone o iPad.

Fai clic sull’immagine del tuo profilo o sulle iniziali nell’angolo in alto a destra.

Tocca Gestisci il tuo Account Google sotto la tua email. Se hai più e-mail, passa a quella di cui desideri modificare la password.

Nella pagina delle impostazioni dell’account, scorri verso destra o tocca Informazioni personali in alto.

Scorri fino alla sezione Altre informazioni e preferenze e tocca Password.

Autenticati con la tua vecchia password quando richiesto.

Inserisci la nuova password nelle caselle fornite, quindi tocca Cambia password per salvare le modifiche.

Come cambiare la password di Google su PC o Mac

È anche possibile utilizzare un browser web su Windows, Linux o macOS per cambiare la propria password Google.

Apri la pagina delle impostazioni dell’Account Google nel tuo browser preferito e accedi.

Passa alla scheda Sicurezza nel riquadro di navigazione a sinistra.

Scorri verso il basso fino alla sezione Come accedi a Google e fai clic su Password.

Verifica la tua identità utilizzando la passkey, la password attuale o la richiesta proveniente da altri dispositivi su cui hai effettuato l’accesso.

Una volta confermata, inserisci la nuova password nella prima e nella seconda casella, quindi fai clic su Cambia password per salvarla.