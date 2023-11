La versatilità di Android si estende ben oltre gli smartphone, alimentando i migliori Google TV, veicoli e dispositivi indossabili da polso. Il sistema operativo è aperto agli sviluppatori e consente di creare e installare app da qualsiasi fonte. Tuttavia, il Play Store di Google offre alcuni vantaggi, incluso il supporto per l’installazione remota di app su qualsiasi dispositivo connesso. Ora la struttura potrebbe estendersi anche alla rimozione delle app da remoto.

Utilizzare il Play Store su ogni dispositivo che esegue una variante del sistema operativo Android potrebbe non essere facile. Su una smart TV, può essere difficile digitare i nomi delle app e attraversare il Play Store utilizzando solo il telecomando. Sui dispositivi indossabili, potresti trovare una limitazione del display più piccolo. In ogni caso, utilizzare il Play Store sul desktop, sul telefono Android o sul tablet è solitamente più semplice e veloce, soprattutto perché Google ti consente di installare nuove app sui dispositivi su cui hai effettuato l’accesso utilizzando lo stesso account.

Il sistema funziona finché entrambi i dispositivi hanno una connessione internet attiva, anche se la destinazione dell’installazione è dall’altra parte del mondo. In assenza di connessione Internet, il download e l’installazione iniziano non appena il dispositivo di destinazione si connette nuovamente a Internet. Tuttavia, questo vale solo per le installazioni di app e devi utilizzare fisicamente il dispositivo connesso per eliminare le app indesiderate.

Arriva la disinstallazione remota tramite Play Store

Google potrebbe finalmente eliminare anche questa limitazione, come suggerito dall’ultimo aggiornamento del Play Store alla versione 38.3. Google ha semplicemente affermato che l’aggiornamento aggiunge una nuova funzionalità per aiutare a disinstallare le app sui dispositivi connessi. Non è stato specificato se saremo limitati a poche categorie di app o se saranno compatibili solo determinati tipi di dispositivi Android. Supponendo che Google non imponga subito alcuna restrizione su questa funzionalità, dovresti essere in grado di trovare le app installate sui dispositivi collegati e disinstallarle se necessario, senza mai toccarle.

Anche se fossimo limitati dal tipo di dispositivo, il supporto per la rimozione remota delle app sarebbe più auspicabile su smartwatch e smart TV, che di solito non sono entrambi di facile accesso. Questa funzionalità sarebbe ancora più vantaggiosa se Google Play Store disinstallasse automaticamente un’app da un dispositivo se la rimuovi da un dispositivo connesso.

Quando annulli un abbonamento Netflix e disinstalli l’app dal tuo telefono, c’è poco bisogno dell’app sulla tua TV, soprattutto considerando l’aggressività con cui il servizio di streaming sta reprimendo la condivisione delle password. Google potrebbe implementarlo come una casella opzionale che viene visualizzata quando disinstalli un’app su uno qualsiasi dei tuoi dispositivi e controllandola la rimuoverebbe anche da tutti gli altri dispositivi.

Dobbiamo ancora vedere la disinstallazione remota in circolazione, ma speriamo che valga la pena aspettare, considerando che il supporto per l’installazione da qualsiasi dispositivo esiste ormai da molti anni.

via