Il focus dei telefoni Pixel di Google è sempre stato sulla fotocamera, e sembra che ci siano molte novità in arrivo con la serie Pixel 8, poiché un nuovo annuncio trapelato rivela controlli manuali della fotocamera, nuove funzionalità e un sacco di intelligenza artificiale nel tubatura.

Un video trapelato pubblicato su 91Mobiles dall’affidabile leaker Kamila Wojciechowska offre un’analisi piuttosto dettagliata di tutte le nuove funzionalità della fotocamera in arrivo su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, inclusi alcuni preferiti di ritorno come Night Sight, Astrofotografia e Super Res Zoom.

Le specifiche fotografiche della serie Google Pixel 8

La fuga di notizie inizia con un’analisi completa delle specifiche della fotocamera presenti sulla serie Pixel 8. La cosa più notevole qui è che Pixel 8 Pro aggiungerà la messa a fuoco automatica alla fotocamera selfie, che è un sensore da 10,5 MP. Questo è qualcosa che Google offriva in passato su Pixel 3, ma rimosso nelle versioni successive. Pixel 8, però, a quanto pare ha ancora la messa a fuoco fissa nonostante abbia lo stesso sensore.

Il resto delle specifiche della fotocamera include sensori primari da 50 MP su entrambi i dispositivi con f/1,68, un sensore da 1/1,31 pollici e larghezza pixel di 1,2 μm. Ciò sembra implicare che utilizzeranno ancora il sensore Samsung ISOCELL GN1, poiché le specifiche sono allineate. Pixel 8 ha una fotocamera ultrawide da 12 MP con messa a fuoco automatica (qualcosa che mancava al Pixel 7 normale), mentre Pixel 8 Pro ha ancora una fotocamera ultrawide da 48 MP e un altro teleobiettivo da 48 MP a 5x.

Le novità legate alla fotografia dei Pixel 8

Iniziamo con “Video Boost”, che secondo Google utilizzerà l’intelligenza artificiale per creare una “visualizzazione più fluida” e portare gli effetti di Night Sight sui video, come avevamo precedentemente segnalato.

Il video ci offre anche un primo sguardo ad “Audio Eraser” – un’altra funzionalità emersa in precedenza – con un rapido esempio di come rimuovere il rumore della città dallo sfondo di un video di un violoncellista.

Forse l’uso più sfrenato dell’intelligenza artificiale nel video, tuttavia, è una funzione di Google Foto su Pixel 8 in cui l’app sarà letteralmente in grado di cambiare i volti delle persone in uno scatto per creare lo scatto desiderato. Non c’è alcuna spiegazione su come funzioni, ma sembra che utilizzi più scatti simili per creare un prodotto finale. Ancora una volta, sembra assolutamente selvaggio.

Forse la cosa più interessante per gli appassionati di fotografia è l’arrivo di controlli manuali completi su Google Pixel 8. Questi sono chiamati “Pro Controls” e sono “modellati sui controlli DSLR”. Non possiamo vedere tutte le opzioni, ma vengono visualizzati sia la velocità dell’otturatore che l’ISO, oltre alla messa a fuoco manuale.

Poi c’è Magic Editor. Google l’ha presa in giro per la prima volta all’I/O come una funzionalità che può aiutarti a spostare un soggetto o cambiare il cielo, e Google la mette in piena vista in questo video. Sembra grandioso.