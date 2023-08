Google Pixel 8 introdurrà l’Audio Magic Eraser per pulire il rumore di fondo nelle riprese video

Google ha una lunga storia di fughe di notizie con gli imminenti smartphone, al punto che devi quasi chiederti se a volte la società stia facendo trapelare di proposito alcuni dettagli a scopo pubblicitario. Un dettaglio emerso nelle scorse ore sembra essere un vero errore, tuttavia, poiché rovina una caratteristica principale che Google potrebbe includere con le sue nuove ammiraglie Pixel 8: Audio Magic Eraser.

Dopo che la serie Pixel 6 ci ha fatto conoscere lo strumento Magic Eraser per la rimozione di oggetti indesiderati nelle foto, la funzione è diventata così popolare che l’azienda alla fine l’ha rilasciata per tutti i telefoni se sei un abbonato Google One pagante. Ora, sembra che Pixel 8 e 8 Pro introdurranno una funzionalità simile destinata ai video.

In un video promozionale dall’aspetto ufficiale condiviso su Twitter da un account usa e getta, possiamo vedere la nuova funzionalità in azione. Viene catturato un video di uno skateboarder e il rumore delle ruote che colpiscono il marciapiede supera le risate e le voci in sottofondo. Qualcuno viene mostrato mentre modifica il video in Google Foto, dove tra i controlli appare un pulsante Audio Magic Eraser. Toccando questo pulsante viene richiesto all’app di analizzare il video, quindi all’utente viene presentato un dispositivo di scorrimento. Abbassarlo rimuove quasi magicamente i suoni dello skateboard, rivelando chiaramente le voci di sottofondo.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

Alla fine del video, intravediamo anche una nuova colorazione blu per lo smartphone. È un blu più chiaro che ricorda la versione Sea di Pixel 7a, che è stata recentemente utilizzata anche nelle Pixel Buds A-Series. La linea di punta Pixel 7 del 2022 non aveva tale opzione, con le scelte di colore che erano Lemongrass, Snow e Obsidian per Pixel 7 e Hazel, Snow e Obsidian per Pixel 7 Pro.

Di recente, abbiamo sentito che Google Pixel 8 e 8 Pro potrebbero non ricevere aggiornamenti di archiviazione quest’anno, con l’opzione di base che inizia ancora a 128 GB e una configurazione massima di 512 GB disponibile solo con il modello Pro. Ciò ha fatto seguito a un rapporto secondo cui il Pixel 8 potrebbe diventare più costoso e un’altra perdita che ha mostrato il Pixel 8 Pro in immagini dal vivo.

Non sappiamo ancora la data di rilascio, ma sulla base dei modelli passati, ci aspettiamo che Google sveli i nuovi smartphone a ottobre.

