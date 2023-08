YouTube combatterà lo spam rimuovendo i link dagli Shorts

Dal suo lancio, YouTube Shorts è esploso in popolarità, soprattutto da quando consente ai creatori di guadagnare con i contenuti. Sebbene ci siano stati molti aspetti positivi con gli Shorts, ci sono stati anche alcuni aspetti negativi, come l’aumento dello spam e dei truffatori. Fortunatamente, YouTube è ben consapevole di ciò che sta accadendo e ora sta adottando misure per mitigare alcuni di questi problemi in modo che i creatori e gli spettatori possano vivere in uno spazio più sicuro.

La notizia arriva da un post sulla pagina della guida di YouTube, che condivide il modo in cui le nuove modifiche elimineranno alcuni link pubblicati sulla piattaforma. Ciò significa che, dopo il 31 agosto, non sarà più possibile fare clic sui link condivisi nei commenti, nelle descrizioni e nel feed live verticale di YouTube Shorts.

Inoltre, YouTube prevede di rimuovere le icone dei social media cliccabili che si trovano sul banner del canale sul desktop. Mentre il 31 agosto è la data di inizio, il cambiamento sarà un’implementazione graduale.

Sebbene questi cambiamenti sembrino piccoli, potrebbero avere un grande impatto sui creatori. Quindi, oltre a queste modifiche, YouTube aggiunge anche dei link cliccabili sui profili dei canali dei creator per dispositivi mobili e desktop. YouTube afferma che è qui che i creatori potranno condividere siti Web, collegamenti a profili social e altro ancora.

Sebbene non sia ancora in atto, YouTube introdurrà anche un nuovo modo in modo che i creatori possano ancora indirizzare i propri spettatori verso contenuti di lunga durata. A partire da ora, il piano è di implementarlo entro la fine di settembre.

Naturalmente, questo è solo l’inizio e la piattaforma Shorts è ancora giovane e continuerà ad evolversi, il che le consentirà di introdurre nuove funzionalità e regole volte a proteggere creatori e spettatori. Per ora, gli spettatori possono continuare a godersi i contenuti che amano di più semplicemente utilizzando YouTube.

Per quanto riguarda i creatori, sembra che ci saranno alcuni mesi di transizione per quanto riguarda i collegamenti e il modo in cui verranno condivisi.

via