Mentre Samsung ha iniziato a spedire Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 solo il mese scorso, l’attenzione dell’azienda si è già spostata su altri tre prodotti che dovrebbero uscire a breve: Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE.

Basandosi solo sulle indiscrezioni che abbiamo riscontrato nelle ultime due settimane, sembra che Samsung non stia davvero cercando di nascondere l’arrivo della gamma Fan Edition, con il lancio ufficiale che a questo punto è semplicemente una formalità. Ora stiamo riscontrando un’altra fuga di notizie per gentile concessione di Samsung Argentina, che mette in evidenza tutti e tre i dispositivi Fan Edition in tutto il loro splendore.

Dato che la rivelazione arriva direttamente da Samsung, non siamo sicuri se si tratti di una fuga di notizie o di un caso di qualcuno eccessivamente entusiasta dei suoi social media o dei team web. Tuttavia, questo è ufficiale e ci aspettiamo di vedere alcuni di questi scatti affissi sui cartelloni pubblicitari nei mercati di lancio nelle prossime settimane.

In quello che è sembrato un flusso infinito di leak sul Galaxy S23 FE, questo potrebbe essere uno degli ultimi. Non è ancora previsto alcun evento di lancio, anche se SamMobile parla di una pagina di Samsung Argentinache menziona il 4 ottobre sullo schermo del Galaxy S23 FE. Tuttavia, il sito non ha pubblicato questa immagine ed è riuscito a ottenere solo l’immagine di marketing (nella foto di copertina).

La data di lancio del 4 ottobre, se fosse vera, potrebbe scontrarsi con l’evento hardware di Google, dove l’azienda presenterà Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2. Nonostante una delle immagini apparentemente suggerisca una data di lancio del 4 ottobre, non è chiaro se questo sarà il momento in cui il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto o se Samsung lo rivelerà semplicemente in quel momento.

Tuttavia, le fughe di notizie relative al Galaxy S23 FE non riguardano solo immagini di marketing come questa. Pagine di supporto, siti di certificazione e alcuni rendering dall’aspetto credibile hanno tutti contribuito alla nostra comprensione del prossimo smartphone Samsung Fan Edition. Non tutte le sue caratteristiche hardware sono ancora note, anche se potrebbe essere integrata una fotocamera selfie aggiornata, con alcune voci di compromesso previste anche nel reparto CPU.

Samsung Galaxy Buds FE e Galaxy Tab S9 FE

Nel frattempo, questa settimana ci siamo imbattuti in rendering dettagliati dei Galaxy Buds FE economici, così come del Galaxy Tab S9 FE e del Tab S9 FE+ in diverse occasioni. Ulteriori segnalazioni hanno svelato il prezzo degli auricolari, mentre di recente è spuntato anche un documento di supporto grazie all’aiuto di Samsung Germania.

La maggiore intensità di queste cosiddette fughe di notizie, oltre alle pagine di supporto che appaiono in più continenti, indicano che il rilascio è piuttosto vicino a questo punto. È chiaro, tuttavia, che Samsung non si avvicina a questi nuovi dispositivi Fan Edition con lo stesso livello di segretezza come farebbe con i flagship Galaxy S o Z Fold/Flip.

