Il sudoku è da anni uno dei giochi matematici più interessanti e popolari in Italia. Ma, un po’ come tutti questo genere di gioco, è privo di fantasia e novità. Quest’oggi vi presentiamo CandyKu: Il Sudoku zuccherato, un gioco per smartphone e tablet Android che non solo vi permette di giocare al sudoku ma anche di fare una sferzata di felicità (e dolcezza) alla vostra giornata. E non guasta il fatto che si tratti di un gioco realizzato da uno sviluppatore italiano.

Una veste tutta nuova per il classico sudoku

La premessa che sta dietro a CandyKu: Il Sudoku zuccherato è il rinnovamento di un classico dei giochi matematici con una veste più fantasiosa e gustosa. Infatti, al posto dei classici numeri da 1 a 9 presenti nel sudoku, ogni griglia di gioco è un banchetto visivo di golose leccornie: dalle caramelle colorate ai cupcake soffici, ogni tessera è una festa per gli occhi e l’immaginazione.

Le regole rimangono invariate rispetto al modello tradizionale: riuscire ad inserire 9 dolcetti per riga, colonna e settore senza che vi siano delle ripetizioni. Il tutto però viene arricchito da punteggi, classifiche e un sistema di avanzamento che rende ogni livello non solo delizioso da guardare e completare ma anche appassionante e stimolante per finirlo nel minor tempo possibile.

A proposito di livelli: ce ne sono oltre 300. Si parte da livelli semplici e utili per farvi prendere la mano col gioco per poi passare, progressivamente, a livelli sempre più difficili che vi metteranno alla prova.

Chiaramente se ci si trova in difficoltà è possibile usare gli aiuti e i suggerimenti per superare gli ostacoli più dolci e tornare alla gioia della risoluzione dei puzzle.

Facciamo presente che è comunque possibile giocare a CandyKu: Il Sudoku zuccherato con la classica grafica del sudoku, ovvero con i numeri da 1 a 9.

A differenza degli altri titoli di sudoku presenti sul Play Store, CandyKu ha una UI molto intuitiva e facile da usare. Al di là della bellezza grafica infatti, segnaliamo anche l’ottima interfaccia grafica che è stata specificatamente pensata per l’utilizzo col touchscreen degli smartphone e dei tablet.

Download gratis

CandyKu: Il Sudoku zuccherato è un gioco free-to-play che è disponibile sul Google Play Store per tutti gli smartphone e tablet dotati di Android 5.0 o superiore (essenzialmente tutti quelli realizzati negli ultimi 10 anni). Per procedere al download gratis del gioco, vi rimandiamo alla pagina dedicata del Play Store attraverso questo link.