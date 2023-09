Pixel Watch 2 è stato annunciato ufficialmente (almeno parzialmente) da Google, circa un mese prima dell’evento di lancio in cui vedremo il sequel dello smartwatch completamente annunciato. Uno dei primi dettagli su Pixel Watch 2 che è già stato rivelato, tuttavia, è che l’orologio potrebbe avere requisiti più elevati per il suo smartphone Android connesso.

Nella lunga pagina teaser in cui Google mostra la serie Pixel 8, l’azienda parla brevemente anche del Pixel Watch 2 aggiornato che sembra praticamente identico alla versione originale. Ha gli stessi pulsanti, connettore del cinturino e tutto il resto. Davvero, è come ci aspettavamo. Lo stesso hardware, solo con interni diversi.

Come abbiamo già riportato in numerose occasioni, il nuovo hardware sottostante include il passaggio da un chip Exynos obsoleto allo Snapdragon W5 di Qualcomm, un cambiamento che dovrebbe comportare prestazioni e durata della batteria drasticamente migliori. Si prevede inoltre che l’orologio venga lanciato con un software aggiornato e sembra che potrebbe includere requisiti più elevati per gli smartphone associati.

Il Pixel Watch originale lanciato sulla base di Wear OS 3 e la sua app complementare richiede che sugli smartphone che lo installavano fosse installato almeno Android 8.0. A giugno 2023, il 92% dei dispositivi soddisfaceva tali criteri.

Ma, con Pixel Watch 2, Google suggerisce che potrebbe essere richiesto Android 9.0 o versione successiva, il che taglierebbe poco più dell’8% (sempre a giugno) dei telefoni Android.

Presumibilmente, questo cambiamento potrebbe ridursi al lancio di Google Pixel Watch 2 con Wear OS 4, come previsto. In tal caso, anche il Pixel Watch originale potrebbe avere gli stessi requisiti ogni volta che riceve l’aggiornamento. Google ha già accennato a una versione beta di Wear OS 4 per il Pixel Watch esistente.

via