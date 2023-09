Che tu ci creda o no, sono passati quindici anni da quando Chrome è stato lanciato da Google per iniziare il suo percorso verso il dominio totale del web. Naturalmente, nel selvaggio mondo dei browser, l’innovazione e l’evoluzione sono le chiavi per convincere le persone a utilizzare i tuoi prodotti. Un paio d’anni dopo che Material You è emerso per la prima volta come l’estetica preferita di Google, la società annuncia che finalmente porterà temi dinamici su Chrome sul desktop.

Come dettagliato nel blog Keyword di Google, Chrome celebra questo mese il suo quindicesimo compleanno introducendo un aspetto rinnovato sul desktop, il tutto volto a offrire un’esperienza di navigazione più personalizzata. Abbiamo visto accenni di questo cambiamento in arrivo ormai da quasi un anno, risalenti a novembre dello scorso anno, ma il Material You sta finalmente facendo il suo attesissimo debutto sulle build stabili di Chrome.

Come abbiamo evidenziato quando Chrome 117 è arrivato sul canale beta, questa iniziativa di design migliora le icone di Chrome, concentrandosi sulla chiarezza e introducendo nuove tavolozze di colori che si armonizzano con le schede e le barre degli strumenti. In particolare, questi temi e tonalità distinte facilitano la facile differenziazione tra profili, come quello lavorativo e personale.

C’è anche uno sforzo encomiabile per integrare le preferenze di Chrome con le impostazioni a livello di sistema operativo, come le modalità scuro e chiaro.

Gli utenti possono aspettarsi un menu più snello per un accesso più rapido alle estensioni di Chrome, Google Translate, Google Password Manager e altre funzionalità.

Material You lancia il suo incantesimo di design moderno anche sul Chrome Web Store. Sebbene un’esplorazione dettagliata di questa riprogettazione meriti un’attenzione particolare, vale la pena notare che il nuovo look mira a migliorare la rilevabilità delle estensioni. La nuova interfaccia è impostata per presentare categorie come le estensioni basate sull’intelligenza artificiale, accompagnate da consigli più personalizzati.

L’impegno di Chrome per la sicurezza è evidente nel suo controllo di sicurezza ampliato per le estensioni, che mira a identificare quelle che violano le norme o sono potenzialmente dannose. Inoltre, la navigazione diventerà più intuitiva con nuove funzionalità di ricerca, come il pannello laterale di Ricerca Google, che offre ricerche correlate e approfondimenti sulle origini delle pagine.

Naturalmente, Google si è presa il tempo necessario per offrire questo nuovo look agli utenti desktop. L’azienda ha iniziato a testare Material You sul suo browser Android già nel maggio del 2021, mesi prima che Android 12 e il suo nuovo supporto per temi dinamici arrivassero. Chrome su desktop è ormai in ritardo per questo tipo di attenzione ed è bello vederlo finalmente disponibile agli utenti nelle prossime settimane.

via