YouTube sta testando un approccio diverso alle pubblicità sulle smart TV e alle sue app su dispositivi connessi come Apple TV e console di gioco. La piattaforma sta sperimentando interruzioni pubblicitarie più lunghe ma meno frequenti su tali dispositivi, che definisce esperienze di TV connessa o CTV.

L’idea è mostrarti gli annunci in un modo che sia meglio allineato con ciascuna piattaforma su cui guardi YouTube. Sui dispositivi mobili, potresti essere più propenso a guardare contenuti come Shorts in brevi porzioni, quindi interruzioni pubblicitarie più brevi e rapide potrebbero avere più senso. Tuttavia, YouTube rileva che quasi due terzi del tempo di visualizzazione della CTV dura almeno 21 minuti, più o meno la durata di un episodio di una sitcom trasmessa in TV.

Il servizio cita una ricerca che indica che il 79% degli spettatori preferirebbe che YouTube raggruppasse gli annunci insieme piuttosto che distribuirli per tutta la durata di un video più lungo. Pertanto, YouTube ritiene che ridurre al minimo le interruzioni sia la strada da percorrere e avere interruzioni pubblicitarie più lunghe e meno è un’idea che sta provando.

Non è chiaro esattamente come YouTube intende dividere le cose, ad esempio se avrà una pausa di quattro minuti all’ora invece di quattro spazi pubblicitari da un minuto. Il servizio inoltre non ha detto se mostrerà più annunci complessivamente se andrà avanti con questo piano.

Inoltre, YouTube sta cercando modi per essere più trasparenti riguardo alla durata totale delle interruzioni pubblicitarie piuttosto che mostrare il tempo rimanente per ogni singolo spot. Romana Pawar, direttrice della gestione del prodotto di YouTube Ads, ha scritto che la piattaforma testerà presto pubblicamente un’esperienza pubblicitaria in questo senso: vedrai quanto tempo dovrai aspettare prima di poter saltare gli annunci rimanenti.

YouTube sta armeggiando con i formati di annunci CTV già da un po’ di tempo. All’inizio di quest’anno, ha annunciato annunci non ignorabili di 30 secondi per le sue app TV. Probabilmente puoi aspettarti che il servizio continui a sperimentare il modo in cui presenta gli annunci su tutte le piattaforme.

In alternativa, puoi liberarti dal dover sopportare interruzioni (apparentemente meno frequenti) optando per l’esperienza senza pubblicità di YouTube Premium.

via