I possessori del Samsung Galaxy S22, identificato dal numero di modello SM-S90XB, possono ora aggiornare il proprio smartphone con l’ultimo aggiornamento di sicurezza di settembre 2023. Questo aggiornamento risolve 62 vulnerabilità della sicurezza identificate nella versione precedente del software. In particolare, quattro di queste vulnerabilità sono classificate come “critiche”, mentre diciannove sono classificate come “elevate”, come fornito da Google.

Inoltre, Samsung ha risolto un totale di 35 vulnerabilità di sicurezza rilevate in varie applicazioni, tra cui l’app Samsung Keyboard, le impostazioni di sicurezza, Samsung Knox AI, Dual Messenger e le app Messaggi.

Questo aggiornamento, di circa 235 MB, è disponibile per i dispositivi con la versione firmware S90xBXXS6CWH6. Vale la pena ricordare che questo nuovo aggiornamento manterrà la versione OneUI 5.1 (è disponibile il beta test della OneUi 6.0 basata su Android 14).

Chi non ha ricevuto l’aggiornamento automaticamente può andare su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa per scaricarlo manualmente. Una cosa da notare è che l’aggiornamento sta venendo rilasciato in maniera scaglionata in base ai mercati di destinazione. Ciò significa che potrebbero volerci dei giorni affinché arrivi anche sui modelli italiani.

L’azienda potrebbe presto rilasciare la patch di sicurezza di settembre 2023 sui suoi smartphone di fascia alta, tra cui Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 3. , Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Fold 5. Gli smartphone di fascia media e i tablet di fascia alta potrebbero ricevere l’aggiornamento nella seconda fase, mentre i telefoni entry-level e i tablet economici potranno ricevere l’aggiornamento anche in un secondo momento.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che la serie Galaxy Note 10 ha raggiunto la fine del supporto software. Ciò significa che i telefoni di questa serie non riceveranno più nuovi aggiornamenti del sistema operativo o patch di sicurezza. L’unico modo per mantenere aggiornati questi modelli è attraverso il modding e le Custom ROM.

via