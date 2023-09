Android 14 si avvicina rapidamente. Ma prima che Google rilasci pubblicamente la prossima grande versione del sistema operativo mobile insieme ai suoi ultimi dispositivi Pixel, la società ha rivelato un nuovo logo per Android.

In un post sul blog ufficiale, Jason Fournier, direttore della gestione del marchio consumer Android, ha scritto che la società voleva che il bugdroid “apparisse dinamico come Android stesso“. Rivedendo l’aspetto di tutto il corpo della mascotte, la speranza è che sarà più facile per il bugdroid apparire coerente sia negli ambienti digitali che in quelli del mondo reale.

Il bugdroid aggiornato e il logo aggiornato inizieranno ad apparire sui dispositivi Android e altrove entro la fine dell’anno.

Le novità trimestrali legate ad Android e Android Auto

Insieme al rebranding, Google ha rivelato i dettagli dell’aggiornamento trimestrale delle funzionalità Android. La caratteristica principale è un nuovo widget chiamato Assistant At a Glance. Lo scopo è fornire informazioni utili come avvisi meteo, promemoria di eventi e aggiornamenti di viaggio. Il widget utilizza l’intelligenza artificiale per far emergere questi dettagli.

C’è una funzione di accessibilità che sembra molto utile in arrivo su Android a breve. Si chiama “Image Q&A on Lookout“. Potrai utilizzare i comandi vocali o digitare domande per scoprire maggiori dettagli sulle descrizioni audio dei contenuti visivi generate dall’intelligenza artificiale. Google ha progettato la funzionalità pensando alle persone non vedenti e ipovedenti.

Presto potrai aggiungere a Google Wallet abbonamenti con codici a barre e codici QR (come le tessere della biblioteca e della palestra) per evitare di doverli portare con te. Ci sarà la possibilità di aggiungere l’attività Fitbit/Google Fit e i dati sul sonno alle routine personali per aiutarti a tenere traccia dei tuoi obiettivi di benessere. Nel frattempo, Google ha ridisegnato l’app Emergenze personali con l’obiettivo di rendere più semplice per gli utenti condividere la propria posizione in tempo reale, registrare i dintorni e chiamare i servizi di emergenza.

Ultimo ma non meno importante è l’aggiornamento di Android Auto. Il supporto Webex e Zoom sarà presto disponibile. Potrai partecipare a chiamate in conferenza tramite audio e visualizzare i programmi delle riunioni sul display dell’auto. Abbiamo visto case automobilistiche introdurre app per riunioni nei loro sistemi di infotainment, ma il supporto di Android Auto potrebbe significare che non c’è scampo da una teleconferenza.

Queste funzionalità, che Google implementerà gradualmente, inizieranno ad arrivare oggi su Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 4a. Arriveranno sui telefoni delle serie Pixel 6 e Pixel 7, nonché su Pixel Fold nelle prossime settimane. Puoi aspettarti tutte queste funzionalità sull’ultimo lotto di dispositivi Pixel che Google annuncerà anche il mese prossimo.