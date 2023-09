In attesa della presentazione ufficiale del 4 ottobre, è appena arrivato un nuovo rapporto sulla famiglia Google Pixel 8, che rivela le opzioni di archiviazione europee insieme ai rispettivi prezzi. Abbiamo anche le colorazioni che saranno messe a disposizione. La cattiva notizia è che Google Pixel 8 e 8 Pro saranno probabilmente più costosi dei loro predecessori.

Purtroppo, l’aumento dei prezzi è piuttosto significativo se dobbiamo fidarci della fonte.

Il Pixel 8 con 128 GB di spazio di archiviazione richiederà 874 euro, mentre la variante da 256 GB arriva a 949 euro. Il Pixel 7 al lancio partiva da 650€. Si dice che Pixel 8 Pro venga lanciato a 1.235 euro per soli 128 GB di spazio di archiviazione e necessiterà di 1.309 euro per l’iterazione da 256 GB. Il modello da 512 GB ti costerà addirittura € 1.461. Per riferimento, Pixel 7 Pro è stato lanciato a € 900.

Ad essere sinceri, questi aumenti dei prezzi sembrano un po’ assurdi, quindi prendiamo questi risultati con una buona dose di scetticismo.

Le informazioni sulle opzioni di colore, invece, sembrano affidabili. Il Pixel 8 base sarà disponibile nei colori Hazel, Obsidian, Rose e Mint, mentre il modello Pro ha colorazioni Bay, Obsidian, Porcelain e Mint.

Alcune voci recenti riguardanti la coppia suggeriscono che Google stia preparando la funzione Audio Magic Eraser per pulire il rumore di fondo nelle riprese video, insieme a un aumento a 5 anni per gli aggiornamenti Android garantiti, quindi sarà interessante vedere cosa ha inventato Google. E le voci secondo cui i telefoni supporterebbero solo le eSIM si rivelano false.

