Due anni fa, Samsung ha annunciato la sua partnership con AMD per sviluppare nuove GPU interne per i processori Exynos. L’Exynos 2200 è stato il primo chip a utilizzare una GPU basata su AMD RDNA2 e le persone si aspettavano molto da esso. Tuttavia, si è rivelato un chip sotto la media. Ora, Samsung sta pianificando di portare le GPU AMD nel resto della sua gamma Exynos di fascia media. In particolare, sia Exynos 1430 che Exynos 1480 potrebbero avere GPU basate su AMD RDNA.

Secondo l’informatore Revegnus (@Tech_Reve), Samsung equipaggerà i suoi futuri chip di fascia media, Exynos 1430 ed Exynos 1480, con una GPU AMD basata su mRDNA. Entrambi questi processori dovrebbero essere annunciati all’inizio del prossimo anno e potrebbero debuttare rispettivamente all’interno del Galaxy A55 e del Galaxy A15. L’informatore afferma che le persone dovrebbero astenersi dall’avere “aspettative eccessivamente elevate” dalle GPU all’interno di questi prossimi chipset Exynos.

AMD Radeon e partnership con Samsung

Apparentemente, Samsung si concentra maggiormente sul miglioramento degli ISP sui suoi futuri chip Exynos di fascia media piuttosto che sull’introduzione di potenti GPU. Pertanto, le prestazioni di gioco dell’Exynos 1430 e dell’Exynos 1480 potrebbero non essere ai vertici della categoria.

Poiché la partnership di Samsung con AMD doveva essere a lungo termine, ci si aspettava sempre che l’intera gamma Exynos un giorno avrebbe utilizzato GPU basate sulle tecnologie AMD. Ma, soprattuto con i prossimi SoC Exynos, probabilmente il tutto ha più valore di marketing che altro.

A tal proposito, segnaliamo che il nuovo SoC top di gamma Exynos 2400 previsto all’esordio sui Galaxy S24 utilizzerà la GPU Xclipse 940, con l’assenza totale di AMD.

via