Avete avuto mai la necessità di catturare uno screenshot di uno specifico frame di un video? Se si, sapete quanto può essere frustrante. Fortunatamente Google sta venendo in aiuto. Dopo aver rinnovato (e rivoluzionato per certi versi) la UI dei download, Google sta aggiungendo una nuova opzione alla versione desktop di Chrome che ti consente rapidamente di “Copiare il fotogramma video”.

Su Chrome 116, facendo clic con il pulsante destro del mouse su un video in pausa, il borwser offre una nuova opzione “Copia fotogramma video” insieme all’apertura nella scheda e al salvataggio. Ciò salverà ciò che è attualmente mostrato e ti consentirà di incollarlo nei campi di testo web supportati all’interno di Chrome. Sfortunatamente su Mac non puoi incollare sul desktop, il che è un peccato.

Google lo presenta come un’alternativa a “uno screenshot di qualità inferiore (con la barra di avanzamento del video tagliata sopra)” se eseguita manualmente. Questo è fantastico perché YouTube ha una barra di avanzamento particolarmente pervasiva ogni volta che passi il mouse sopra la finestra.

Per abilitare “Copia fotogramma video” su YouTube (e altri lettori), devi fare clic due volte con il tasto destro. Dopo che viene visualizzato il menu nativo di YouTube, fai nuovamente clic con il pulsante destro del mouse (da qualche altra parte nella finestra del video) per visualizzare il menu nativo di Chrome, dove adesso è presente questa nuova funzione.

Non sappiamo se questa nuova funzione fa parte del codice di Chromium o se è un’implementazione specifica di Google per Chrome. Se si trattasse del primo caso, in futuro arriverebbe anche su altri browser come Edge e Brave.

Ad ogni modo, Google ha annunciato che la funzione è disponibile sin da subito con Chrome 116 su Mac, Windows, Linux e ChromeOS.

