Su WhatsApp arrivano i videomessaggi istantanei

A WhatsApp, probabilmente la piattaforma di chat più popolare al mondo, mancano da tempo molte funzionalità avanzate come i videomessaggi. In realtà è interessante come questo servizio sia diventato così popolare in primo luogo, considerando la sua precedente mancanza di funzionalità avanzate rispetto alla concorrenza.

Negli ultimi mesi il management di Meta a quanto pare si è svegliato e ha iniziato a introdurre tante novità. Ad esempio, ora possiamo utilizzare lo stesso account su quattro dispositivi diversi. Puoi anche trovare un’opzione per inviare foto in HD e cose molto più interessanti di cui abbiamo scritto prima.

Oltre alle funzionalità esistenti, WhatsApp sta ora introducendo i videomessaggi. A dire il vero, c’era già ed è tuttora la possibilità di inviare videoclip manualmente. Con la nuova funzionalità, però, diventa più semplice.

Dopo diverse settimane di beta test, Meta ha annunciato il lancio di una nuova versione ufficiale dell’app con la funzione di videomessaggi.

I videomessaggi di WhatsApp hanno un limite di 60 secondi

Per quanto riguarda l’avvio dei videomessaggi di WhatsApp, sfrutterà la già esistente interfaccia della fotocamera. Inviare un videomessaggio è semplice come inviare un messaggio vocale. Ti basta toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Puoi anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente

Ma c’è un problema. A differenza dei messaggi vocali, ogni video può durare fino a 60 secondi. Questo limite è probabilmente lì per ridurre la grandezza dei file quando non sei connesso al WiFi.

Quando il destinatario riceve il tuo videomessaggio, per impostazione predefinita verrà visualizzata un’anteprima senza l’avvio automatico. Se vuoi abilitarlo, tocca semplicemente il video e il download avrà inizio.

Secondo le informazioni pubblicate sul blog ufficiale, l’implementazione è già partita ma, prima di essere disponibile per tutti, saranno necessario fino a 14 giorni.