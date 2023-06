Come accedere ad iCloud da uno smartphone Android

La maggior parte dei servizi Apple, incluso iCloud, non dispone tecnicamente di app Android o di un modo integrato per accedere al proprio archivio cloud (solo Apple Music dal 2015 e Music Classical da qualche giorno hanno la loro app funzionante al 100%). Ciò rende complicato se utilizzi entrambe le piattaforme iOS e Android o stai passando da Apple a un marchio diverso, come passare da un iPad a un tablet Android.

Ma questo non significa che non puoi accedere ai tuoi file e alle tue foto dal tuo telefono Android preferito. Non sarà semplice come accedervi da un iPhone, iPad o Mac, ma puoi comunque attingere ai dati archiviati, effettuare aggiornamenti e gestire i servizi iCloud. Ecco come.

Come usare lo smartphone Android per accedere al sito Web iCloud

Ottenere i tuoi dati iCloud da un dispositivo Android è facile come aprire il sito Web iCloud nel tuo browser. Ti consigliamo di avere a portata di mano le informazioni del tuo Apple ID o assicurarti che il tuo password manager sia attivo e funzionante.

Vai su icloud.com nel tuo browser.

Accedi con il tuo Apple ID e la password. Ti verrà chiesto anche un codice a sei cifre per l’autenticazione a due fattori. Controlla il tuo iPhone, MacBook o iPad per un messaggio che ti chiede di verificare l’accesso. Seleziona Consenti, quindi inserisci il codice a sei cifre sul tuo dispositivo Android. Se non hai accesso ai dispositivi Apple a cui hai effettuato l’accesso, utilizza un numero di telefono associato al tuo account iCloud o un codice di backup che hai ottenuto in precedenza da Apple. Se non li possiedi, non puoi accedere al tuo account.

o un che hai ottenuto in precedenza da Apple. Se non li possiedi, non puoi accedere al tuo account. Se il dispositivo Android che stai utilizzando è quello che intendi utilizzare nuovamente per questo scopo, seleziona Fidati in modo da non dover inserire il codice di verifica la volta successiva. Non farlo su un dispositivo che non possiedi.

Ora verrai indirizzato al tuo account iCloud.

Come avverte Apple, ci sono alcuni avvertimenti sull’accesso ai tuoi dati iCloud da dispositivi non Apple. iCloud funziona meglio in Safari ed è compatibile con Firefox, Chrome, Edge e Opera.

A quali dati iCloud è possibile accedere da Android

I servizi Apple funzionano meglio sui dispositivi Apple. Puoi accedere a tutti i tuoi dati, incluse foto, note, posta, contatti e documenti iWork. Tuttavia, se usi iCloud via web, le cose sono un po’ più limitate, anche se Apple ha ampliato la compatibilità nel tempo.

Photos

iCloud Drive

Note

Mail

Calendario

Contatti

Promemoria

Pages, Numbers e Keynote

Dettagli su “Trova il mio”

Questo ti offre la maggior parte delle importanti funzionalità di iCloud di cui potresti aver bisogno. Puoi anche condividere i file iCloud con altri per progetti di lavoro o chiedere ad altri di condividere file con te senza incorrere in problemi. Tuttavia, sei limitato a 1 GB di spazio di archiviazione a meno che non paghi attualmente per un livello esteso.

via