Android Automotive ora integra il Material Design

Il sistema operativo Android Automotive di Google è destinato ad apparire su un numero sempre maggiore di veicoli negli anni a venire (BMW, General Motors e Ford fra le case automobilistiche che si affideranno ad esso) e ora sta provando un assaggio di Material You.

Come evidenziato da Mishaal Rahman su Twitter, Google ha gettato le basi per il supporto di Material You su Android Automotive OS, ma sarà una funzionalità riservata al produttore dell’auto piuttosto che su di te come guidatore. Google chiama questa versione del linguaggio di design “OEM Design Tokens”.

Google's working to bring Material Design to Android Automotive OS, but unlike on phones, colors will be chosen by the OEM instead of derived by an algorithm 🧵 pic.twitter.com/OvzSZNIA0e — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 4, 2023

La documentazione di Google su questa nuova funzionalità fa riferimento a una libreria fissa di “token di progettazione” che sono impostati dall’OEM e non possono essere modificati in base all’utente finale o alle sue scelte. Quindi questo è meno Material You e più Material Design.

Google spiega: “A differenza dell’approccio algoritmico o di selezione dell’utente per i valori dei token sui dispositivi mobili, gli OEM designano i valori dei token di progettazione. I token di progettazione rappresentano le piccole decisioni di progettazione ripetute che costituiscono lo stile visivo di un sistema di progettazione e sostituiscono i valori statici con nomi autoesplicativi. I token sono analoghi a quelli definiti dal sistema Material Design”.

In particolare, questa selezione statica di colori non significa necessariamente che vedrai sempre la stessa combinazione di colori. La libreria condivisa può estrarre colori diversi per diversi scenari, con Rahman che fa emergere l’esempio di diverse modalità di guida. Tuttavia, non è chiaro quando lo vedremo disponibile nei veicoli con Android Automotive.

OEMs can create RROs targeting the shared library that are enabled in different scenarios, such as for different models in a line or to differentiate drive modes. That way, the UI of any apps that retrieve token values from the shared library can be updated dynamically. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 4, 2023

Ricordiamo che ora Android Automovive è basato sul codice di Android 13.

via