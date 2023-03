Ubuntu Touch 20.04, disponibile al download la prima build

Gli smartphone Android possono essere moddati anche con qualcos’altro rispetto alle Custom ROM basate sempre su AOSP. La UBports Foundation ha annunciato la disponibilità generale della prima versione OTA di Ubuntu Touch basata sulla serie del sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa).

Con sorpresa di tutti e mentre aspettavamo l’aggiornamento di Ubuntu Touch OTA-25 (la versione attuale è la OTA-24), UBports ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento stabile basato su Ubuntu 20.04 LTS, intitolato Ubuntu Touch OTA-1 Focal. Questo è il culmine di oltre un anno di duro lavoro per il porting di Ubuntu Touch da Ubuntu 16.04 a Ubuntu 20.04 LTS.

L’aggiornamento Focal Fossa è attualmente disponibile solo per dispositivi Fairphone 4, Google Pixel 3a, Vollaphone 22, Vollaphone X e Vollaphone. UBports ha anche menzionato il fatto che questa versione supporta i telefoni Android con Android 9 o versioni successive.

Le novità di Ubuntu Touch OTA-1 Focal

Come previsto, la versione Ubuntu Touch OTA-1 Focal esegue l’interfaccia utente Lomiri, che è un fork dell’interfaccia mobile Unity8 sviluppata e gestita da UBports, che vuole renderla disponibile ad altre distribuzioni oltre a Ubuntu. Altre caratteristiche degne di nota includono l’adozione del sistema systemd init, Ayatana Indicators e Waydroid, un nuovo stile di porting per i porter di dispositivi.

Il tutto con il supporto per la creazione di molti componenti GCC 12 e Qt 5.15 LTS, quindi sarà più facile portare Ubuntu Touch alle nuove versioni di Ubuntu, come Ubuntu 22.04 LTS.

“Altri dispositivi UT [Ubuntu Touch] che attualmente eseguono Focal potrebbero non avere ancora tutte le funzionalità funzionanti con OTA-1 a seconda dello stato esatto della loro porta, ma sei libero di provare se lo desideri. I tuoi commenti sono i benvenuti qui“, ha affermato UBports.

Alcuni bug e miglioramenti sono presenti anche nella nuova versione, come una correzione per un problema quando si tenta di disattivare il microfono del telefono durante le telefonate, una correzione per un problema del menu contestuale nel browser Morph, nonché come correzioni per vari problemi durante la ricezione di messaggi MMS.