Le 3 Custom ROM basate su Android 13 più popolari del 2023

Se segui da tempo la scena del modding Android, devi aver sentito parlare delle Custom ROM. In poche parole, una Custom ROM è un sistema operativo di terze parti che sostituisce la ROM o la skin di serie installata in fabbrica sullo smartphone. Anche se produttori come Samsung, OnePlus e Xiaomi hanno fatto un ottimo lavoro nel perfezionare le loro skin Android, c’è ancora molto interesse nello sviluppo e nella messa a punto di ROM personalizzate tra gli appassionati di Android, specialmente se stai cercando l’ultimissima versione.

Una tipica Custom ROM comprende un kernel, una manciata di bit di firmware di basso livello estratti dal sistema operativo di serie, software aggiuntivo e (in alcuni casi) un ambiente di ripristino autonomo (recovery) oltre alla base Android. Mentre qualsiasi pacchetto di sistema operativo Android di terze parti può essere soprannominato una ROM personalizzata, il termine è usato quasi esclusivamente per indicare distribuzioni Android create dal codice sorgente.

Non appena Google rilascia il codice sorgente di una nuova versione nell’Android Open Source Project (AOSP), la comunità di modding inizia a lavorare per rendere l’ultima versione di Android accessibile a sempre più dispositivi sotto forma di Custom ROM.

Pertanto, ci sono un certo numero di ROM personalizzate Android tra cui scegliere. Se non vedi l’ora di provare un’esperienza Android sovralimentata su uno dei migliori telefoni Android o vuoi semplicemente dare nuova vita a un vecchio dispositivo archiviato nel tuo cassetto ma non riesci a scegliere il candidato perfetto, allora questa guida è per te.

Prima di proseguire, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alle nostre guide di approfondimento su come installare una custom recovery (primo passo per addentrarsi nel modding) e una Custom ROM.

Le 3 Custom ROM più popolari nel 2023.

LineageOS

A dire il vero, il progetto LineageOS non ha davvero bisogno di presentazioni a questo punto. Essendo il vero successore del leggendario progetto CyanogenMod, LineageOS è una ROM leggera con il minimo indispensabile in funzionalità aggiuntive, risultando in una variante Android ad alte prestazioni e versatilità che si possa immaginare.

Le build ufficiali di LineageOS sono standardizzate rispetto a una carta dei requisiti di supporto del dispositivo, che garantisce che tutte le funzionalità hardware di base (come Wi-Fi, Bluetooth, GPS, fotocamera, NFC, ecc.) continuino a funzionare dopo aver sostituito il software installato in fabbrica con LineageOS.

Visita il sito Web ufficiale di LineageOS.

Pixel Experience

Se sei un appassionato di Android di serie e vuoi provare Android vanilla proprio come sui dispositivi Pixel di Google, allora dovresti assolutamente dare un’occhiata al progetto Pixel Experience.

La Custom ROM viene fornita con tutte le app Google e i gadget Pixel, come il programma di avvio, gli sfondi, le icone, i caratteri e l’animazione di avvio pronti all’uso. Gli sviluppatori offrono anche una variante “Plus” della ROM, che presenta una manciata di opzioni di personalizzazione extra che non sono presenti nella distribuzione di base.

Visita il sito Web ufficiale della Pixel Experience.

Paranoid Android

Come LineageOS, il progetto Paranoid Android (noto anche come AOSPA) ha un ricco patrimonio. Una volta era uno dei migliori contendenti nella scena delle ROM Android per molti motivi diversi: funzionalità innovative, un’interfaccia utente intuitiva, un’app per fotocamera rivoluzionaria.

Se sei un fan dell’aspetto Android di serie ma ammiri l’estetica rispetto alle opzioni di personalizzazione casuali, ti consiglio vivamente di provare questa ROM personalizzata.

Visita il sito Web ufficiale della Paranoid Android.