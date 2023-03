Tutti gli smartphone Samsung Galaxy del 2023 avranno lo stesso design

Samsung ha apparentemente rivelato un dettaglio interessante riguardo ai suoi piani per l’intera gamma di smartphone Galaxy del 2023. L’azienda sta pianificando di creare un linguaggio di design standardizzato per l’intero portafoglio di cellulari. La notizia arriva da un tweet di @chunvn8888.

Samsung confirmed during A series press release in Vietnam that the whole 2023 Galaxy line up from A budget to Z flagship will share the same exact design language. So prepare for the flagship foldable Galaxy A looking (aka Galaxy Z Flip5 and Fold5) https://t.co/x0lCIfS7Eu

— No name (@chunvn8888) March 24, 2023