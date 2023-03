Samsung Galaxy S23 è talmente buono che potrebbe scoraggiare l’acquisto di Galaxy S24 l’anno prossimo

Samsung ha creato quella che è probabilmente la sua migliore serie di smartphone di punta da molto, molto tempo. Le formazioni Galaxy S erano già per lo più fantastiche negli ultimi anni, ma hanno sofferto di un grosso problema: l’uso dei chip Snapdragon in alcuni mercati e dei chip Exynos in altri, con questi ultimi che di solito avevano problemi di prestazioni e/o efficienza inferiori. Bene, con i Samsung Galaxy S23 l’azienda ha finalmente rinunciato quest’anno e si è sbarazzata dei suoi chipset Exynos interni.

La serie Samsung Galay S23 ha tutte le cose buone che hanno reso le serie Galaxy S22 e Galaxy S21 così desiderabili, come fotocamere, display, design e supporto software straordinari (sia ufficiale che di terze parti). Utilizza inoltre esclusivamente una versione specificamente personalizzata del SoC Snapdragon 8 Gen 2 (denominata “for Galaxy” ma prodotta ancora da TSMC) e offre prestazioni straordinarie e una durata della batteria difficile da credere.

I futuri top di gamma Samsung devono essere uguali o migliori della serie Galaxy S23. Non sappiamo ancora se tutto ciò sia semplicemente dovuto al fatto che il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 2 è sorprendente in generale o perché Samsung ha apportato ulteriori ottimizzazioni in collaborazione con Qualcomm (e probabilmente Google).

Dopo aver visto cosa è possibile fare con la serie Galaxy S23, io e praticamente tutti gli altri inizieremo ad aspettarci che ogni nuovo top di gamma Samsung replichi le prestazioni e la durata della batteria della serie S23, che si tratti dei pieghevoli del 2023 o del Galaxy S24 del prossimo anno.

E se l’azienda non è in grado di farlo, potrebbe essere imbarazzata dal fatto che quei dispositivi più recenti vengano esaminati e discussi online. Samsung si è effettivamente messa all’angolo qui. La serie Galaxy S23 è ora il gold standard che le future ammiraglie Galaxy devono eguagliare o superare, soprattutto quando si tratta di durata della batteria e prestazioni, oppure Samsung potrebbe vedere tutti gli elogi che ha ricevuto sul Galaxy S23 trasformarsi in stampa negativa in un batter d’occhio un occhio.

Allo stesso modo, crediamo che il livello raggiunto dalla serie Samsung Galaxy S23 sia talmente buono che potrebbe rischiare di incrinare le vendite dei futuri top di gamma se non vi saranno novità particolarmente interessanti.

