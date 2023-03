Honkai: Star Rail, sviluppato dai creatori di Genshin Impact, in arrivo ad aprile

Il prossimo gioco dei creatori di Genshin Impact ha una data di uscita. Honkai: Star Rail, un gioco di ruolo tattico fantasy spaziale a turni, arriva il 26 aprile. Oltre alla disponibilità per PC (con preload del gioco sarà disponibile a partire dal 23 aprile 2023) e dispositivi mobili precedentemente annunciata, lo sviluppatore HoYoverse ha annunciato che una versione per PlayStation (PS5 / PS4) arriverà “più tardi”.

Sebbene non si sappia molto su Honkai: Star Rail, sappiamo che scambia il tipo di azione open world “in stile Breath of the Wild” di Genshin Impact per il combattimento a turni. Basandoci sui suoi trailer, sembra uno spettacolo visivo con uno stile artistico in stile anime e un cast di personaggi memorabili.

La storia, ambientata nello stesso universo di Honkai Impact 3rd, segue un protagonista con uno Stellaron impiantato (forme di vita misteriose che rispondono al desiderio del mondo di avanzare) in una ricerca per scoprire la verità sul “Cancro di tutti i mondi“. Inizia a livello di tutorial sulla stazione spaziale Herta prima di passare a Jarilo-VI innevato e altri mondi diversi.

Datadi uscita e pre-registrazione di Honkai: Star Rail

Il gioco free-to-play utilizzerà gacha (loot box basati su oggetti e personaggi) per la monetizzazione. È classificato T per Teen e sarà disponibile per PC (installazione standalone o Epic Games Store), iOS e Android (dove è già attiva la pre-registrazione). La versione PS5 / PS4 arriverà in una data successiva sconosciuta.

A questo proposito, la pre-registrazione su Android permette:

Migliora il tuo viaggio partecipando all’evento di pre-registrazione sul nostro sito Web ufficiale per ricevere 20 Star Rail Pass e il personaggio a 4 stelle Serval (Erudition: Lightning).

Le ricompense specifiche sono le seguenti:

Il numero di pre-dichiarati arriva a 500.000: Credito ×50.000

Il numero di pre-registrati raggiunge 1.000.000: Star Rail Pass ×3

Il numero di preregistrati raggiunge i 2.000.000: Avatar Trailblazer — Welcome ×1

Il numero di pre-registrati raggiunge 3.500.000: personaggio a 4 stelle Serval (Erudizione: Fulmine)

Il numero di pre-registrati raggiunge i 5.000.000: Star Rail Pass ×15

Il numero di follower dei nostri account sui social media raggiunge quota 2.500.000: Star Rail Pass ×2 e credito ×50.000