Google Drive si rinnova il look sui tablet Android

Google sta rilasciando un aggiornamento per l’applicazione Android di Google Drive che ne migliora l’interfaccia grafica e la adatta maggiormente agli schermi più grandi dei tablet.

Android e tablet, non è mai stato amore a prima vista

Se possiedi un tablet Android, è probabile che tu abbia notato che anche se hai il miglior tablet Android sul mercato, o qualcosa che è un po’ più economico, l’esperienza non è poi così eccezionale. Mentre le cose tendono a funzionare, la maggior parte delle app non è ottimizzata per dispositivi dotati di schermi più grandi.

Questo non è tanto un problema se stai usando il tablet solo per l’intrattenimento (anche se anche lì le cose si muovono a rilento), ma può diventare piuttosto una seccatura se stai cercando di essere produttivo. Sebbene Google Drive abbia ricevuto diversi aggiornamenti in passato, il suo ultimo aggiornamento apporta le necessarie ottimizzazioni alla grafica e all’interfaccia, offrendo un’esperienza utente complessivamente migliore.

L’azienda ha fornito questa notizia attraverso il suo blog Google Workspace, condividendo che le nuove ottimizzazioni per Google Drive verranno implementate per le organizzazioni che si trovano sul percorso di rilascio rapido. Quelli che non sono su questo percorso riceveranno l’aggiornamento un po’ più tardi, con il lancio previsto per il 3 aprile.

Per impostazione predefinita, la maggior parte delle organizzazioni dovrebbe essere impostata sul percorso di rilascio programmato, il che significa che la maggior parte delle organizzazioni dovrebbe ricevere l’aggiornamento successivo mese.

Le novità di Google Drive sui tablet Android

Per quanto riguarda ciò che l’aggiornamento porta, beh, otterrai nuove ottimizzazioni per i tablet, che includono una barra di navigazione che è stata spostata di lato, rendendo più facile scorrere l’app, in particolare cartelle e file.

Inoltre, la società ha affermato che i “componenti visivi” sono stati ottimizzati per uno schermo più grande, con una di queste parti costituita dai dettagli del file per un file selezionato. Sebbene questi non siano gli aggiornamenti più entusiasmanti, sono abbastanza funzionali e l’ottimizzazione di piccole cose come queste può rendere l’app migliore e più facile da usare.

Ovviamente, se vuoi provare l’app, sei sempre libero di farlo ma tieni presente che l’aggiornamento visivo al momento è in rilascio per gli account Google Workspace.

via