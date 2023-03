Nothing Phone (2) certificato dal BIS, il lancio si avvicina

Un rapporto emerso il mese scorso ha affermato che il numero di modello del prossimo Nothing Phone (2) è A065. A questo proposito, un nuovo dispositivo Nothing con numero di modello AIN065 è apparso nel database dell’autorità BIS indiana. Sembra essere la variante indiana del Phone (2).

La certificazione BIS è un buon indizio del fatto che la società potrebbe pianificare di lanciare lo smartphone nelle prossime settimane. L’elenco BIS non contiene informazioni sulle specifiche del dispositivo. Tuttavia, recenti rapporti hanno rivelato alcuni dei suoi dettagli.

Nothing Phone (2) with model number "AIN065" has cleared India's BIS certification. Expect it to launch soon in India🇮🇳#NothingPhone2 #Nothing pic.twitter.com/wjIq9umtoS

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 26, 2023