Twitter mostrerà solo i tweet degli abbonati nella scheda Per Te

Dopo aver reso la 2FA via SMS a pagamento per tutti, ecco che Twitter sta pianificando un altro cambiamento controverso. Tra un paio di settimane, tutti i tweet che vedete nel feed Per Te proverranno dagli utenti di Twitter Blue. Il CEO di Twitter, Elon Musk, ha annunciato che il sito Web mostrerà solo i tweet degli account verificati nei consigli di Per Te a partire dal 15 aprile.

Musk ha spiegato che la società si sta muovendo per combattere i chatbot IA e che è “l’unico modo realistico” per impedire che “sciami di bot IA avanzati” prendano il sopravvento. Ha anche affermato che Twitter combatterebbe una “battaglia persa senza speranza” se non implementasse il cambiamento.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023