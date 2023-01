YouTube Music lancia la Listening Room, programma beta per testare nuove funzioni

Consideriamo YouTube Music tra le migliori app di streaming musicale (non la migliore che, probabilmente, non avete mai nemmeno sentito nominare). Ha tenuto testa nonostante abbia giocato un ruolo secondario rispetto all’app principale di YouTube, grazie a una comunità di ascoltatori, all’attenzione di alcuni sviluppatori premurosi di Google e all’aggiunta regolare di sottili miglioramenti e nuove funzionalità. Ora, YouTube Music si rivolge al feedback degli utenti in un programma beta chiuso per perfezionare ulteriormente la sua offerta denominato Listening Room.

Il team di YouTube Music si è rivolto a Reddit per sollecitare l’input degli utenti per un programma beta soprannominato Listening Room. Da allora le iscrizioni sono state chiuse a causa del travolgente interesse, ma Google stava cercando gli utenti più appassionati per contribuire a plasmare il futuro di YouTube Music, rispecchiando il sondaggio pubblico che ha recentemente eseguito su Twitter.

Gli utenti che sono stati accettati nel programma avranno accesso anticipato alle funzionalità beta e un upgrade gratuito al livello Premium dell’abbonamento. Saranno inoltre invitati a una community Discord privata dove potranno interagire direttamente con il team di sviluppo di YouTube Music.

Mentre la registrazione è chiusa, gli utenti che hanno presentato domanda potrebbero non sapere se hanno superato il taglio fino a febbraio, quando Google prevede di contattare i membri della Listening Room con i passaggi successivi.

YouTube Music ha ricevuto elogi per la sua ampia selezione di remix e versioni alternative di brani provenienti dai caricamenti degli utenti sul sito principale di YouTube. I critici, tuttavia, hanno criticato la relativa mancanza di funzionalità dell’app rispetto a concorrenti come Spotify e Apple Music.

Sembra che il team di progettazione di YouTube Music abbia ascoltato queste lamentele abbastanza a lungo ed è ora pronto a prestare maggiore attenzione al feedback degli utenti. Possiamo solo sperare che questo programma Listening Room aiuti il ​​servizio a raggiungere la parità con le altre offerte di musica in streaming in quanto è sicuramente una proposta di valore intrigante se abbinata a un account YouTube Premium senza pubblicità.

