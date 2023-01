Cos’è Intel Unison e come funziona su Android, iOS e Windows 11

Potresti aver sentito parlare di Intel Unison di recente, il che ha senso perché è uno strumento piuttosto interessante. Intel ha annunciato Unison nel settembre 2022, affermando che avrebbe aiutato gli utenti a trasferire i contenuti dai loro telefoni al PC in modalità wireless. Non è molto diverso da qualcosa come l’app Phone Link fornita con Windows 11, ma Intel Unison funziona effettivamente non solo con Android ma anche con gli iPhone, il che rende tutto ancora più eccitante.

Cos’è Intel Unison?

Unison è il risultato dell’acquisizione da parte di Intel di una società chiamata Screenovate verso la fine del 2021. Anche se quel nome potrebbe non essere il più familiare, Screenovate ha sviluppato un’app chiamata Dell Mobile Connect, che aveva uno scopo simile a Unison. Quell’app era esclusiva per i PC Dell, tuttavia, mentre Intel Unison è molto più ampiamente disponibile. A causa dell’acquisizione, Dell Mobile Connect da allora è stato interrotto, quindi pensa a Unison come suo successore.

Lo scopo di Intel Unison è rendere i contenuti del tuo telefono facilmente accessibili sul tuo PC. Molti di noi trascorrono molto tempo lavorando alla scrivania su un laptop o PC e non è sempre conveniente afferrare il telefono per controllare le notifiche. Con Unison, puoi vedere quelle notifiche sul tuo PC, ma puoi anche controllare messaggi, foto e persino trasferire file direttamente tra PC e telefono (cosa possibile anche con Warpinator).

Intel Unison funziona sul mio PC?

Con Intel attualmente la più grande forza nel mercato dei PC quando si tratta di processori, probabilmente ti aspetteresti che Intel Unison funzioni solo su PC con i processori dell’azienda. In effetti, è così, almeno ufficialmente. L’azienda afferma che l’app funzionerà solo su laptop con certificazione Intel Evo, e in particolare solo su modelli di 12a generazione o successivi. Inoltre, la certificazione Evo è disponibile solo per alcuni laptop, quindi non è garantito che sarai in grado di utilizzare Unison.

Tuttavia, sembra che tu possa installare e utilizzare Unison su qualsiasi PC, almeno adesso. Abbiamo provato a installarlo su un laptop con un processore AMD Ryzen e sembra funzionare bene, e ci sono state segnalazioni simili altrove. Tuttavia, è giusto aspettarsi che l’esperienza possa essere limitata o ridotta se si dispone di un processore basato su AMD o Arm.

È anche possibile che Intel preveda di bloccare questi processori in futuro, e questa è solo una svista nella versione attuale.

Come installare Intel Unison?

Mentre il sito Web ufficiale di Intel lo elenca ancora come in arrivo prossimamente, l’app Unison è già disponibile per Windows, iOS e Android, quindi puoi collegare il tuo telefono al PC in questo momento e iniziare a usarlo. Puoi utilizzare i link sottostanti per installare l’app sui tuoi dispositivi.

Dovrai installare l’app su entrambi i dispositivi e quindi utilizzare l’app sul tuo telefono per scansionare un codice QR sul tuo PC. Successivamente, finché il Bluetooth è abilitato su entrambi i dispositivi, i tuoi contenuti si sincronizzeranno automaticamente.

