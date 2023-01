Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà un design “a goccia” per eliminare definitivamente la piega

Attraverso quattro generazioni dei suoi top di gamma pieghevoli, Samsung ha mantenuto per lo più lo stesso design con la cerniera che porta a una notevole piega nel display interno. Ma con il Galaxy Z Fold 5, sembra che Samsung possa finalmente fare dei veri progressi sulla cerniera adottando uno stile “a goccia“.

Fino ad oggi ci sono stati due progetti principali per il pieghevole quando si tratta della cerniera. Il design di Samsung mette il display e il suo vetro ultrasottile in una curva stretta. Ciò porta il display interno ad avere una piega abbastanza profonda e il corpo del telefono ad essere leggermente inclinato, lasciando la cornice leggermente separata dall’altra metà quando il telefono è chiuso. Samsung utilizza lo stesso design della cerniera su entrambi i modelli Fold e Flip.

Ma d’altra parte, c’è il design “waterdrop” che altri marchi hanno utilizzato. Da Oppo a Motorola e altri, il design della cerniera “a goccia” per smartphone pieghevoli consente al display di flettersi leggermente nello spazio della cerniera, portando a un raggio inferiore e, a sua volta, a una piega minore. È qualcosa di abbondantemente chiaro quando si confrontano i telefoni Samsung con la concorrenza.

Secondo il leaker Ice Universe, Samsung passerà a quello stile con il lancio del Galaxy Z Fold 5, con una cerniera in stile “goccia”.

Samsung Electronics plans to apply the "droplet" hinge structure to the Galaxy Z Fold 5. Samsung internally calls it a "dumbbell" hinge. Waterdrop hinge + waterproof is finally here.

— Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2023