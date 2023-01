Twitter ha impedito volontariamente a Tweetbot, Twitterrific e alle altre app di terze parti di funzionare

Twitter sembra aver deliberatamente impedito ai client di terze parti di accedere alla sua API. Da giovedì sera molte delle app più popolari che puoi utilizzare per scorrere Twitter senza passare dal software dell’azienda, inclusi Tweetbot e Twitterrific, non hanno funzionato, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte di Twitter.

Domenica, The Information ha condiviso messaggi dai canali Slack interni di Twitter che suggeriscono che la società è a conoscenza dell’interruzione e probabilmente anche della causa. “Le sospensioni delle app di terze parti sono intenzionali“, si legge in un messaggio visto dal punto vendita in un canale che gli ingegneri dell’azienda utilizzano per valutare le interruzioni del servizio.

Venerdì mattina, un dipendente del product partnerships team di Twitter ha riferito di aver chiesto quando il proprio team poteva aspettarsi un elenco di “punti di discussione approvati” relativi a “client di terze parti che hanno revocato l’accesso“. Secondo The Information, quella stessa mattina un responsabile del marketing ha detto al proprio collega che la società aveva “iniziato a lavorare sulle comunicazioni“, ma non poteva offrire una tempistica per quando sarebbero state pronte.

The Information rileva che non è stato possibile apprendere il ragionamento alla base delle azioni di Twitter. Di fatto, non gestisce più un dipartimento di comunicazione da quando Elon Musk ha iniziato a ridimensionare la forza lavoro dell’azienda (cosa che potrebbe aver impattato anche il reparto sicurezza). Musk inoltre non ha twittato sull’interruzione e gli sviluppatori di Tweetbot, Twitterrific, Fenix ​​e altri client di terze parti affermano di non aver sentito nulla dalla società. “Siamo all’oscuro tanto quanto te“, ha scritto Paul Haddad, il co-creatore di Tweetbot in un recente post su Mastodon.

