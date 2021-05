Warpinator è un’app open source che semplifica il trasferimento di file da Android a Linux

Gli sviluppatori dietro il sistema operativo desktop Linux Mint hanno creato Warpinator, un’applicazione per copiare file fra computer su una rete locale. Fino a ora disponibile solo su PC Linux, l’app adesso è stata pubblicata anche per Android consentendo agli smartphone di condividere in maniera semplice qualsiasi tipo di file.

Warpinator è stato rilasciato dal progetto Linux Mint nel settembre dello scorso anno e può essere installato su molte altre distribuzioni Linux (incluso il contenitore Linux su Chrome OS) tramite la versione Flatpak. Lo sviluppatore Slowscript ha ora creato un’applicazione Android (sistema operativo che si basa sul kernel Linux) utilizzando lo stesso protocollo (e rilasciandola sempre in maniera open source).

L’app può essere utilizzata per copiare file su / da un PC Linux usando anche l’app Warpinator originale o per copiare dati fra dispositivi Android. In quest’ultimo caso, è un’alternativa a Nearby Share di Google, che funziona solo su dispositivi dotati di Google Mobile Services.

L’app non è affatto correlata al progetto Linux Mint, quindi qualsiasi modifica significativa alle distribuzioni in futuro potrebbe far perdere la piena compatibilità all’app (a meno che l’app non venga aggiornata di nuovo).

“Quando abbiamo creato Warpinator“, hanno scritto gli sviluppatori di Linux Mint, “abbiamo risolto un bisogno che avevamo all’interno di Linux Mint e abbiamo reso il software disponibile per tutte le distribuzioni Linux, ma anche se non avremmo speso le risorse per farlo funzionare su altri sistemi operativi (Android, iOS, Windows e Mac ad esempio), volevamo utilizzare tecnologie semplici e aperte per rendere possibile lo sviluppo di questo software da parte di altri. Oggi, vedere qualcuno impegnarsi e inventare una build per Android è una sensazione davvero fantastica“.

Nel caso foste interessata a scaricare Warpinator per Android, potete cliccare sul seguente app box per effettuare il download dal Play Store oppure cliccare su questo link per scaricarla da F-Droid.

VIA