Le app più scaricate del 2022

Le app più usate del 2022 – L’aumento dei prezzi ha indotto gli acquirenti a stringere la cinghia dappertutto e nemmeno le app per smartphone sono state immuni dall’impatto di questa pressione finanziaria. Per fortuna, ci sono molte fantastiche app Android gratuite tra cui scegliere (soprattutto quelle open source presenti su F-Droid), ma gli sviluppatori che mirano a monetizzare il loro software stanno sentendo il colpo.

Il rapporto annuale State of Mobile della società di analisi data.ai, precedentemente nota come App Annie, ha appena rivelato quali sono le app più usate del 2022 e che la spesa per app e IAP è diminuita per la prima volta in assoluto, ma le persone utilizzano le app più di prima.

Download di app alle stelle ma ricavi in calo

I dati sulla spesa dei consumatori aggregati su tutti gli app store e piattaforme per smartphone, incluso l’App Store di Apple e quelli focalizzati sul mercato cinese, supportano l’idea che i fattori macroeconomici stiano riducendo la quantità di denaro che stiamo spendendo sulle app mobili. Per la prima volta nella storia degli smartphone, la spesa complessiva per le app è diminuita anno su anno, scendendo del 2% nel 2022 a 167 miliardi di dollari.

Le app non legate al gaming hanno effettivamente registrato un aumento delle entrate del 6% su base annua per un totale di 58 miliardi di dollari nel 2022, principalmente grazie alla forza dei social media e delle app di streaming, le due principali categorie di guadagni.

I giochi sono stati i principali contributori alla flessione complessiva, poiché la spesa in questo segmento è scesa del 5% a 110 miliardi di dollari. Le più redditizie 1.419 app di gioco hanno incassato $10 milioni di entrate durante il 2022, simile alle 1.433 che hanno raggiunto questa soglia nel 2021. Ma solo 224 hanno superato la soglia dei $100 milioni, con un calo del 4% su base annua. Solamente 10 giochi hanno avuto entrate superiori a un miliardo di dollari, in calo rispetto ai 15 dell’anno scorso.

Il rapporto dipinge un quadro molto più roseo delle tendenze dei download di app nel 2022. I download di giochi hanno superato la soglia dei 90 miliardi nel 2022, con un aumento dell’8% su base annua, mentre i download per tutti gli altri tipi di app sono aumentati del 13% su base annua fino a un record di 165 miliardi.

Che tipo di app hanno scaricato le persone nel 2022

I titoli di simulazione hanno guidato l’aumento dei giochi, mentre i download di app sono stati potenziati dalle offerte nella categoria della finanza personale, come app di prestito, app di premi e tracker delle spese. È interessante notare che le app relative alle criptovalute hanno visto i download precipitare del 55% nell’ultimo anno (non diversamente dal valore di tali risorse stesse).

Download e statistiche finanziarie a parte, il rapporto di data.ai mostra anche che le persone hanno trascorso ben 4,1 trilioni di ore utilizzando le app mobili nel 2022, con un aumento del 9% rispetto al 2021. A un livello più granulare, le persone hanno trascorso cinque ore al giorno nelle app mobili, circa un terzo delle ore di veglia giornaliere della persona media e il 3% in più rispetto alla media dell’anno scorso. Questa sembra essere una tendenza globale, poiché gli utenti in molti dei primi 10 mercati analizzati hanno registrato in media più di cinque ore di utilizzo giornaliero.

Allora, dove passavano tutto il tempo gli utenti di smartphone?

Le persone hanno prestato il 35,8% della loro attenzione ai social media e alle app di comunicazione come WhatsApp, Facebook, Twitter, Discord e persino l’app Telefono Google.

come WhatsApp, Facebook, Twitter, Discord e persino l’app Telefono Google. App di intrattenimento come YouTube, TikTok, Netflix e Spotify hanno assorbito il 33,9% del tempo di un utente .

. Il 15,7% del tempo delle persone è stato speso in varie categorie di app più piccole

Il restante 14,6% è stato utilizzato su app di produttività come Chrome, Google Maps e l’umile app Orologio.

Le app più usate del 2022 | Instagram è stato più popolare di TikTok

Instagram ha detronizzato TikTok come l’app più scaricata dell’anno scorso, ma l’app di video brevi ha mantenuto la sua classifica delle entrate più alte ed è diventata l’unica app oltre a Tinder a registrare oltre $ 6 miliardi di spesa. Facebook è rimasto il campione indiscusso nel trattenere gli utenti più attivi mensilmente (MAU) nonostante le orde di piattaforme di social media rivali che li attiravano.

In effetti, anche il resto delle prime quattro app per conservazione MAU sono tutte proprietà Meta: Instagram, Facebook e WhatsApp.

