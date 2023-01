In questa guida passo passo ti mostriamo come resettare le Nanoleaf Canvas. Che abbiate deciso di cambiare password al vostro WiFi, di vendere le vostre Nanoleaf Canvas (perché mai, noi le abbiamo trovate eccellenti) o per qualsiasi altra ragione vorreste resettarle, in questa guida ti mostriamo come fare.

Nanoleaf ha previsto due tipologie di reset per le Canvas:

“Soft” che consente solamente di cancellare i dati della connessione WiFi e della configurazione con l’app, mantenendo tuttavia le scene salvate.

“Hard” che consente di ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica e avere fra le mani un prodotto come nuovo (ideale se lo vorreste vendere)

Nanoleaf Canvas | Soft Reset

Per eseguire un soft reset delle mattonelle luminose ti basta:

Assicurati che Canvas sia collegato alla presa a muro e che si sia avviato (durante l’avvio, tutti i quadratini sono bianchi).

Tieni premuti i pulsanti Power e – per 10 secondi. I LED dei pulsanti sul riquadro di controllo inizieranno a lampeggiare rapidamente.

e per 10 secondi. I LED dei pulsanti sul riquadro di controllo inizieranno a lampeggiare rapidamente. Rilascia i due pulsanti e dopo alcuni istanti il ​​LED del pulsante di accensione rimarrà acceso e fisso.

In questo caso, prima di proseguire con la nuova configurazione nell’app ufficiale, è necessario che elimini il modello appena resettato.

Nanoleaf Canvas | Hard Reset

Questo ripristinerà il tuo Canvas alle impostazioni di fabbrica, eliminando tutte le impostazioni WiFi e i dati di associazione. Le scene predefinite verranno ripristinate dalla memoria del dispositivo.

Per eseguire un Hard Reset:

Scollega il sistema dall’alimentazione (scollegare l’alimentatore dalla parete o il linker dalla mattonella).

Tenendo premuti i pulsanti Power e – , ricollega l’alimentatore all’alimentazione (o ai pannelli). Continua

e , ricollega l’alimentatore all’alimentazione (o ai pannelli). Continua a tenere premuti i pulsanti finché i LED dei pulsanti sul quadrato di controllo non si accendono.

Quando i LED dei pulsanti si accendono, rilasciare i pulsanti. I LED dei pulsanti lampeggeranno per indicare che verrà eseguito un hard reset.

La mattonella di controllo verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica e si avvierà.

Proprio come nel caso del Soft Reset, prima di proseguire con la nuova configurazione nell’app ufficiale è necessario che elimini il modello appena resettato.

Facciamo presente che il reset dei prodotti Nanoleaf non annulla l’accoppiamento con account terzi come ad esempio quello con Google Assistant.

Ripristino con il Two-Way Sync

Se in fase di prima configurazione avete reato un account Nanoleaf (qualcosa di opzionale e non obbligatorio), l’eventuale re-installazione di un prodotto sarà semplificata dal fatto che i dati delle scene sono stati salvati nel cloud dell’azienda. Ciò significa che, non appena finirai la re-installazione, tutte le scene saranno automaticamente scaricate e impostate.