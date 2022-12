Stiamo utilizzando ChatGPT da diversi giorni e, dobbiamo dire, siamo rimasti impressionati dal primo all’ultimo momento. Vi abbiamo già spiegato di cosa si tratta e di come iniziare a usarlo e vi abbiamo anche mostrato come sia riuscito a creare una credibile favola sulla rivalità fra Google ed Apple. Adesso abbiamo chiesto a ChatGPT qualcosa di più serio: fornire 10 consigli sulla sicurezza informatica.

Quelli che vedete qui in basso sono 10 consigli sulla sicurezza informatica suggeriti da un’intelligenza artificiale:

Utilizzare password complesse e uniche per ogni account. Evitare di utilizzare informazioni personali come il nome, la data di nascita o il numero di telefono come password. Attivare l’autenticazione a due fattori, se disponibile, per aggiungere un ulteriore livello di protezione per gli account. Tenere il sistema operativo e i programmi sempre aggiornati con gli ultimi patch e fix di sicurezza. Evitare di aprire email o allegati sospetti da mittenti sconosciuti. Fare attenzione ai siti Web che si visitano e assicurarsi che siano sicuri prima di inserire informazioni sensibili come le proprie credenziali di accesso o informazioni finanziarie. Utilizzare un software antivirus affidabile e mantenerlo aggiornato per proteggere il proprio dispositivo da malware e virus. Fare il backup regolarmente dei dati importanti per evitare di perderli in caso di attacchi informatici o problemi tecnici. Non condividere le proprie informazioni personali o finanziarie con persone o enti sconosciuti. Utilizzare una connessione Internet protetta e criptata quando si effettuano transazioni finanziarie o si inseriscono informazioni sensibili online. Essere consapevoli dei rischi e dei pericoli della tecnologia e prendere le misure necessarie per proteggere se stessi e i propri dati.

Non solo consigli generici: ChatGPT approfondisce gli argomenti

Abbiamo poi chiesto a ChatGPT di spiegare in maniera più estesa perché è importante seguire il primo consiglio che ci ha dato. La sua risposta è stata:

Utilizzare password complesse e uniche per ogni account è importante perché rende più difficile per gli hacker indovinare o indurre la password e accedere così al tuo account. Una password unica per ogni account garantisce che, anche se un hacker riesce ad ottenere la password di uno dei tuoi account, non può utilizzarla per accedere a tutti gli altri.

Evitare di utilizzare informazioni personali come il nome, la data di nascita o il numero di telefono come password è importante perché queste informazioni sono facilmente accessibili e possono essere indovinate o scoperte da persone che ti conoscono. Una password forte dovrebbe invece essere composta da una combinazione di lettere, numeri e simboli e non dovrebbe essere facile da indovinare.

A questo punto poi abbiamo chiesto se utilizzare un password manager può tornare utile e l’intelligenza artificiale ha risposto:

Sì, un password manager può essere molto utile per gestire le password dei tuoi account. Un password manager è un programma che memorizza le tue password in modo sicuro e le rende disponibili solo per te, eliminando la necessità di ricordare ogni password individualmente. Inoltre, alcuni password manager offrono funzionalità come la generazione di password complesse e uniche per ciascun account, il che aiuta a proteggere ulteriormente i tuoi dati online.

L’utilità di ChatGPT oltre le semplici domande

Come potete vedere, ChatGPT non solo ci ha fornito degli ottimi consigli sulla sicurezza informatica ma ci ha anche spiegato perché “ha scelto” di darceli. È riuscito poi a proseguire la conversazione intuendo che stavamo ancora parlando dello stesso argomento.

Le potenzialità di ChatGPT sono talmente ampie che potrebbe, un giorno neanche tanto lontano, essere la porta principale verso l’intero internet e le informazioni in esso contenute.