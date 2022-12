YouTube mostra il tempo stimato per processare un video dopo l’upload

YouTube sta apportando una modifica al suo processo di caricamento che sarà sicuramente eccezionale per i creator. A partire da oggi, YouTube mostrerà quanto tempo impiega un video per essere elaborato nella sua piena qualità.

more info, less guessing⏳ ⌚starting today, you’ll see time estimates for how long it’ll take to finish processing your uploads across different video quality levels (SD, HD, & 4k), so you can decide the right time to hit publish! 📹 more here: https://t.co/XyfjKzjqSu pic.twitter.com/YFq4jzLNTO — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 13, 2022

Il caricamento di un video sulla piattaforma ha effettivamente due periodi di attesa. Innanzitutto, c’è il tempo necessario per caricare il file dal tuo computer ai server dell’azienda: questo è un tempo in Google non ha alcun potere ma dipende dalla propria velocità di connessione a internet). Quindi, c’è il tempo necessario a YouTube per elaborare quel file in diversi video, ognuno con una qualità differente. Mentre il primo processo prevede un timer e una barra di avanzamento, il secondo è sempre stato un po’ un mistero.

A partire da oggi, YouTube mostrerà quanto tempo impiega un processo video per la definizione standard, l’alta definizione e il 4K. Per impostazione predefinita, vedrai una lettura per quanto tempo rimane per la piena qualità del tuo video, ma una lettura separata mostra quanto tempo ci vorrà per gli altri due livelli di qualità.

Su una pagina di supporto, YouTube osserva: “È possibile visualizzare il tempo di elaborazione stimato per i video SD, HD e 4K. Qualità superiori come 4K o HD potrebbero richiedere più tempo per l’elaborazione”.

Sembra un grande cambiamento per far uscire un video il più rapidamente possibile, così come per la programmazione. Le stime dei tempi di elaborazione dovrebbero essere ampiamente distribuite a tutti gli utenti di YouTube a questo punto, ma potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere alcune persone.

