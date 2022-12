Vivo X90 vs Vivo X90 Pro vs Vivo X90 Pro+: specifiche a confronto

Con il lancio della nuova serie X90, il colosso cinese Vivo ha dato nuova linfa alla propria fascia alta. La serie si compone di tre modelli che hanno tutti delle ottime caratteristiche ma si distinguono per delle specifiche ben precise. In questo articolo dunque, vi riassumiamo le differenze hardware fra Vivo X90 vs Vivo X90 Pro vs Vivo X90 Pro+.

Vivo X90 vs Vivo X90 Pro vs Vivo X90 Pro Plus

X90 X90 Pro X90 Pro+ Dimensioni e peso 164.1 x 74.4 x 8.5 mm,

196 g 164.1 x 74.4 x 8.5 mm,

215 g 164.4 x 75.3 x 9.7 mm,

221 g Display 6.78 pollici, 1260 x 2800 pixels (1.5K), AMOLED 6.78 pollici, 1260 x 2800 pixels (1.5K), AMOLED 6.78 pollici, 1440 x 3200 pixels (Quad HD+), AMOLED SoC Mediatek Dimensity 9200, octa-core 3.05 GHz Mediatek Dimensity 9200, octa-core 3.05 GHz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core 3.2 GHz Memoria 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB Sistema operativo Android 13, Funtouch OS Android 13, Funtouch OS Android 13, Funtouch OS Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS Fotocamere Tripla posteriore da 50 + 12 + 12 MP, f/1.8 + f/2.0 + f/2.0

Singola anteriore da 32 MP f/2.5 Tripla posteriore da 50.3 + 50 + 12 MP, f/1.8 + f/1.6 + f/2.0

Singola anteriore da 32 MP f/2.5 Quadrupla posteriore da 50.3 + 64 + 50 + 48 MP, f/1.8 + f/3.5 + f/1.6 + f/2.2

Singola anteriore da 32 MP f/2.5 Batteria 4810 mAh, ricarica rapida da 120W 4870 mAh, ricarica rapida da 120W, ricarica wireless da 50W 4700 mAh, ricarica rapida da 80W, ricarica wireless da 50W Funzioni extra 5G, dual SIM, IP64 5G, dual SIM, IP68, reverse wired charging 5G, dual SIM, reverse wired charging, IP68

