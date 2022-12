Synology Photos disponibile ufficialmente su Android TV

A seguito della pubblicazione della nostra guida approfondita su Synology Photos abbiamo ricevuto molti commenti circa l’indisponibilità dell’app per le smart TV, a differenza del precedente servizio DS Photo offerto dall’azienda. Ebbene, neanche a farlo apposta, ecco che l’app di Synology Photos è stata pubblicata ufficialmente sul Play Store per Android TV.

Avere un’app nativa per le TV rende le tue foto ancora più accessibili, con un dispositivo in meno necessario per visualizzarle. Se ti affidi a Synology Photos per i tuoi backup multimediali, ora puoi semplicemente utilizzare la sua nuova app Android TV per mostrare le tue foto e i tuoi video archiviati sui NAS Synology ai tuoi amici e familiari.

Come detto, Synology aveva già una versione per Android TV della sua DS Photo, ma è un’app legacy a cui mancano tutte le funzionalità della nuova app.

Questa nuova app è già disponibile sul Play Store. Sulla tua TV, chiedi semplicemente all’Assistente Google di cercare l’app o usa uno dei tanti modi per aprire il Play Store su Google TV. In alternativa, puoi usare il tuo telefono per installare l’app in remoto sul tuo dispositivo Android TV collegato.

Se non riesci ancora a trovare l’app sul Play Store, puoi scaricare la versione per Android TV di Synology Photos da APK Mirror e caricare l’app sulla tua TV.

Per maggiori informazioni su come configurare e utilizzare l’app sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad, ti rimandiamo alla nostra guida approfondita.