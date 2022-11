Football Manager 2023 Mobile disponibile ufficialmente su Android

SEGA ha annunciato che Football Manager 2023 è ora disponibile per dispositivi mobili, sia Android che iOS. Come il lancio dell’anno scorso, non esiste una versione Touch separata per Android, sebbene sia tornata su iOS e Nintendo Switch.

Come tutte le nuove versioni di Football Manager, anche questa 2023 Mobile introduce molte nuove funzionalità, tra cui Team Talks. Qui è dove puoi fornire feedback sul posto prima della partita o nell’intervallo per mantenere i tuoi migliori giocatori fedeli alla forma o trasformare i giocatori con prestazioni inferiori. I tuoi giocatori reagiranno a questo feedback e potrai vedere la loro risposta iniziale e le reazioni ai discorsi di squadra.

Chiunque può ingaggiare un fuoriclasse, ma individuare nuovi talenti è un’abilità. Il nuovo Development Hub ti consentirà di guidare lo sviluppo dei giovani giocatori prestandoli per feedback esterni o accoppiandoli con un giocatore esperto.

Un’altra nuova funzionalità è il profilo del manager migliorato. Le decisioni che prendi per i tuoi giocatori si rifletteranno sulla tua carriera futura e man mano che i tuoi tratti si evolvono nel corso della tua carriera. Per aiutarti a gestire il tuo profilo, il gioco ti fornirà un feedback più dettagliato sulle tue decisioni per evitare che gli errori passino inosservati.

Sebbene i capitoli precedenti precedenti avessero imitazioni delle competizioni UEFA, una partnership ufficiale ha portato questi tornei in Football Manager 2023 Mobile. Puoi giocare in UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e Supercoppa UEFA.

Infine, il reclutamento è stato ampliato. Riceverai più feedback sulle tue offerte e i giocatori possono essere influenzati da fattori oltre allo stipendio, come il desiderio di giocare in campionati esteri.

Nonostante manchino le funzionalità delle versioni console e PC, Football Manager 2023 Mobile contiene molte funzionalità per cui vale la pena acquistarlo (11,99 euro) rispetto alla versione dell’anno scorso. Naturalmente, è anche una frazione del prezzo dei suoi fratelli maggiori (a meno che non si è abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, con la possibilità di giocarvi anche in streaming), quindi questa potrebbe essere la scelta perfetta per chiunque voglia intraprendere la propria carriera manageriale in movimento.

