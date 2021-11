Football Manager 2022 Mobile disponibile ufficialmente su Android

In linea con il lancio di Football Manager 2022 su PC e Xbox, SEGA ha lanciato ufficialmente anche Football Manager 2022 Mobile su Android e iOS. Si tratta della soluzione “compatta che non vuole rinunciare ai dettagli”.

Il design generale del gioco è lo stesso dei precedenti capitoli ma vi sono alcune novità interessanti. In particolare, è possibile adesso caricare fino a cinque delle più grandi nazioni calcistiche al mondo per iniziare il viaggio verso la vetta.

In Football Manager 2022 Mobile è presente anche un rinnovato sistema di calcio mercato: “Domina il calciomercato più realistico e competitivo di sempre grazie a una riscrittura del sistema di individuazione dei trasferimenti. Concludi accordi secondo i tuoi termini con nuove opzioni per rendere parti dell’offerta non negoziabili, mentre la possibilità di rispondere a più offerte ti permetterà di controllare gli ingaggi come mai prima d’ora”.

Fra le principali caratteristiche del nuovo capitolo della saga troviamo:

Oltre 60 campionati delle 25 principali nazioni calcistiche al mondo a portata di mano. Gestisci il tuo club e conducilo ai vertici del calcio.

Nuovi strumenti di osservazione ti permetteranno di ingaggiare fuoriclasse mondiali e la futura generazione di giovani prodigio al fine di mettere insieme una squadra in grado di raggiungere la vittoria.

Scendi in campo preparato con uno dei tanti modelli tattici ispirati agli stili di gioco più famosi.

Assapora lo spettacolo del giorno della partita e segui il match dalla panchina digitale per vedere la tua visione prendere vita.

Se siete interessati a Football Manager 2022 Mobile, è disponibile sul Play Store al costo di 9,99 euro con la presenza di alcuni acquisti in-app opzionali di 8,99 euro e 16,99 euro.

