YouTube e video sulla salute: aperta la certificazione per gli operatori sanitari

YouTube sta rafforzando la sua community di YouTube Health offrendo agli operatori sanitari la possibilità di ottenere la certificazione dalla piattaforma. La funzionalità è stata introdotta lo scorso anno, ma era aperta solo a grandi organizzazioni e istituzioni.

Una volta verificati, i creators di YouTube con licenze acquisiranno funzionalità che consentiranno agli spettatori di capire facilmente che i contenuti provengono da fonti autorevoli. Inoltre, ci saranno anche nuovi display sotto il video che si collegheranno a risorse correlate.

Naturalmente, YouTube ha dei requisiti per ottenere questo tipo di certificazione. I creators che intendo realizzare video sulla salute negli Stati Uniti possono iniziare a presentare domanda a partire dal 27 ottobre, con l’apertura del servizio ad altre regioni nel prossimo futuro.

Oltre a supportare gli operatori sanitari, il mese scorso YouTube ha annunciato che avrebbe offerto un supporto migliore agli educatori sulla sua piattaforma attraverso il programma “Player for Education”. Lo farebbe introducendo nuovi strumenti e consentendo anche ai creatori di istruzione idonei di offrire corsi gratuiti oa pagamento al loro pubblico nel prossimo futuro. Questi corsi fornirebbero un ambiente di apprendimento strutturato, rendendo più facile concentrarsi sul contenuto.

Oltre a supportare i suoi creatori, YouTube ha recentemente rinnovato la sua esperienza utente, offrendo un nuovo design per il sito web. Inoltre, ha rinnovato la UI della propria applicazione per smartphone introducendo la nuova modalità ambient che aggiunge tocchi di colore all’interfaccia utente, insieme a trasparenze che le conferiscono un tocco sottile, senza distrarre dall’esperienza principale.

Sebbene la maggior parte dei cambiamenti sia stata positiva, YouTube ha anche sperimentato e implementato cose che non sono state ben accolte. Il primo di questi cambiamenti è stato l’aumento dei prezzi per gli abbonati familiari del suo servizio Premium. Successivamente, è stato l’esperimento che ha condotto cercando di addebitare alle persone lo streaming 4K. Come puoi immaginare, quest’ultimo non è andato molto bene, con molte lamentele, che alla fine hanno portato YouTube a terminare l’esperimento.

Man mano che il panorama cambia, cambierà anche YouTube, quindi non si può dire che tipo di nuove funzionalità arriveranno in futuro, ma una cosa è certa: la piattaforma non può avere successo senza un pubblico e il pubblico deriva dall’avere grandi creatori di contenuti.

VIA