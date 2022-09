LineageOS 19 disponibile sul Motorola Edge 20

Il team di sviluppo di LineageOS 19 ha rilasciato la propria versione della ROM anche per il Motorola Edge 20.

Il Moto Edge 20 è un dispositivo di fascia media dello scorso anno. Comprende il chip Snapdragon 778G di Qualcomm, un display OLED da 6,7 ​​pollici a 144 Hz, una configurazione quad-camera da 108 MP e una batteria da 4.000 mAh. Il telefono è stato lanciato con Android 11, ma da allora Motorola lo ha aggiornato ad Android 12. Se non sei un fan della versione stock di Android 12, ora puoi eseguire il flash di LineageOS 19 su di esso per vedere se offre un’esperienza migliore.

Ricordiamo che LineageOS 19 è basata sul codice AOSP di Android 12 e apporta tutte le novità presenti nella versione stock, oltre che alcune chicche di personalizzazione che ne migliorano l’esperienza di utilizzo e la privacy. Come sempre, le Custom ROM LineageOS sono prive delle Google Apps ma è comunque possibile eseguire il flash, subito dopo quello della ROM, di speciali pacchetti compilati ad hoc.

LineageOS 19 | Download e Guida all’installazione

Per procedere al download della nuova Custom ROM LineageOS 19, è necessario innanzi tutto scaricare la build realizzata specificatamente per il Motorola Edge 20 (berlin)

Fatto ciò, tutto è pronto per l’installazione. Vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide di approfondimento che vi guideranno passo passo verso l’installazione (non è presente la guida allo sblocco del bootloader in quanto ogni produttore ne prevede una differente):

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che lo sblocco del bootloader e le altre operazioni di modding vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore, per cui procedete solo se siete davvero consapevoli di quello che state facendo.