Android 12L in rilascio sui Samsung Galazy Z Fold e Flip, WearOS 3.5 sui Galaxy Watch 4

Due grandi aggiornamenti sono diretti ai dispositivi Galaxy a partire da questa settimana, poiché Samsung ha annunciato Android 12L per i suoi vecchi smartphone pieghevoli, così come Wear OS 3.5 per la serie Galaxy Watch 4.

Android 12L per Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip/5G e Galaxy Fold

L’aggiornamento ad Android 12L sta venendo rilasciato per il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 e arriva come parte della One UI 4.1.1, la versione del software presente di base sui nuovi Galaxy Z Fold 4 e Flip 4. Oltre ai pieghevoli dell’anno scorso, questo aggiornamento arriverà anche al Galaxy Z Fold 2, al Galaxy Z Flip/5G e al Galaxy Fold originale.

Android 12L e One UI 4.1.1 offrono un’esperienza rinnovata della barra delle applicazioni al grande schermo pieghevole di Samsung, che migliora davvero l’esperienza. Ci sono anche un paio di nuovi gesti per avviare rapidamente le modalità multitasking e una capacità ottimizzata di scattare selfie utilizzando lo schermo di copertina.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 3, One UI 4.1.1 offre migliori controlli della fotocamera allo schermo di copertura, oltre a nuove impostazioni rapide e “Composizione diretta” per determinati contatti.

Wear OS 3.5 per i Samsung Galaxy Watch 4

Nel frattempo, anche la serie Galaxy Watch 4 viene aggiornata a Wear OS 3.5, che viene fornito attraverso l’aggiornamento One UI Watch 4.5 di Samsung. Il beta test è in corso per questo aggiornamento sulla serie Galaxy Watch 4 da alcuni mesi, ed è ciò che Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro eseguono di default.

Cosa c’è di nuovo? Un grande obiettivo è l’accessibilità e c’è anche il supporto per una tastiera QWERTY completa. Samsung indica anche la presenza di nuovi quadranti.

Sebbene siano ancora basato su Tizen, Samsung sta portando alcune di queste nuove funzionalità anche sui suoi vecchi Galaxy Watch 3 e Watch Active 2, con due nuovi quadranti e un rilevamento del russamento migliorato.

Samsung afferma che tutti questi aggiornamenti inizieranno a essere lanciati questa settimana, con un lancio graduale a livello globale nelle prossime settimane.

