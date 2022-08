OnePlus 10T ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Calando il proprio asso chiamato OnePlus 10T in un periodo relativamente di calma, l’azienda ha sferrato un colpo molto importante alla concorrenza. Lo smartphone infatti fa di tutto per avere un ottimo rapporto qualità prezzo, a differenza di quanto fatto negli scorsi anni che si puntava soprattutto al segmento premium.

OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1, che offre velocità di CPU e GPU più elevate e più efficienti, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e il sistema di raffreddamento più grande, avanzato e potente mai visto in un dispositivo OnePlus.

Il supporto SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W di OnePlus 10T consente di trascorrere meno tempo attaccati alla presa di corrente e più tempo usando il dispositivo come più si preferisce. SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W offre fino a un giorno di energia con soli 10 minuti di ricarica, mentre una ricarica completa (da 1 a 100%) richiede solo 19 minuti.

“Siamo entusiasti di aver presentato OnePlus 10T 5G e OxygenOS 13 ai nostri fan e partner a New York“, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni e l’esperienza fast and smooth tipica di OnePlus, e lo fa ad un prezzo estremamente competitivo. Inoltre, OxygenOS 13 migliora il nostro sistema operativo con un design leggero e funzionalità migliorate secondo le richieste dei nostri utenti, come nuove e migliori funzioni di display always-on“.

OnePlus 10T | Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163×75,37×8,75mm per 203,5mm

163×75,37×8,75mm per 203,5mm Display: Fluid AMOLED da 6,7″ 2412×1080, refresh rate adattivo fino a 120Hz (60, 90, 120Hz), campionamento tocco fino a 1.000Hz, 20,1:9, sRGB, Display P3, profondità colore 10-bit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

Fluid AMOLED da 6,7″ 2412×1080, refresh rate adattivo fino a 120Hz (60, 90, 120Hz), campionamento tocco fino a 1.000Hz, 20,1:9, sRGB, Display P3, profondità colore 10-bit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Memoria: 8/12/16GB LPDDR5 (12GB solo in India) 128/256GB interna UFS 3.1

OS: OxygenOS 12.1 basato su Android 12

OxygenOS 12.1 basato su Android 12 Connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou, dual SIM

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou, dual SIM Fotocamere: anteriore: 16MP, pixel da 1µm, EIS, f/2,4, lunghezza focale equivalente: 25,8mm posteriori: 50MP principale Sony IMX766, sensore da 1/1,56″, pixel da 1µm, OIS, EIS, f/1,8, lunghezza focale equivalente: 23,6mm 8MP ultra grandangolare, f/2,2, pixel da 1,12µm, FOV 119,9° 2MP macro, distanza di scatto tra 2 e 4cm dual LED Flash, PDAF+CAF, video fino a 4K @60fps

Batteria: 4.800mAh (2x 2.400mAh), ricarica SuperVOOC Endurance Edition a 150W (con cavo). adattatore da 160W incluso in confezione

4.800mAh (2x 2.400mAh), ricarica SuperVOOC Endurance Edition a 150W (con cavo). adattatore da 160W incluso in confezione Sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display Colorazioni: Moonstone Black, Jade Green

Disponibilità e prezzi

OnePlus 10T sarà in vendita a partire dal 25 agosto 2022. Il device sarà anche disponibile per il pre-order su oneplus.com e Amazon a partire dall’11 agosto.

Il telefono sarà disponibile in entrambe le varianti colore nella versione da 8+128 GB a 719 Euro e nella versione da 16+256 GB a 819 Euro.

Per chi volesse procedere al pre-order tramite Amazon, qui di seguito vi lasciamo i link dedicati: