Amazon aumenta il prezzo dell’abbonamento Prime a 49,90 euro

Attraverso una comunicazione inviata a tutti gli abbonati, Amazon ha annunciato che aumenterà il prezzo dell’abbonamento Prime in Italia a partire dal 15 settembre 2022. Si tratta del primo aumento dopo quello che, nel 2018, lo portò da 19.99 euro del lancio si passò agli attuali 36 euro (e segue da vicino quello legato al mercato USA).

A partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€ al mese e il prezzo dell’abbonamento Prime annuale aumenterà da 36,00€ a 49,90€ all’anno. La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. Puoi verificare la tua prossima data di rinnovo, modificare o cancellare il tuo abbonamento visitando il tuo account.

Facciamo presente che tutti gli abbonati il cui rinnovo dell’abbonamento annuale cade prima del 15 di settembre, o per chi si abbona entro il 15 di settembre, la sottoscrizione sarà ancora fissa a 36 euro l’anno.

La motivazione di questo aumento di prezzo è da ricercarsi nei servizi sempre più ricchi che Amazon mette a disposizione degli abbonati Prime.

Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.

“Abbiamo aumentato il numero di prodotti disponibili con consegna Prime veloce e illimitata; abbiamo recentemente ampliato il servizio di consegna della spesa in giornata e abbiamo ampliato in modo significativo la nostra offerta di intrattenimento digitale di alta qualità, tra cui serie TV, film, musica, giochi e libri.” ha detto un portavoce di Amazon.