L’app “Passa ad Android” su iOS ora funziona con tutti gli smartphone Android 12

Google sta rendendo più facile per i nuovi utenti Android trasferire i propri dati da un vecchio iPhone. Dopo l’ultimo aggiornamento, l’app “Passa ad Android” dell’azienda su iOS funziona con tutti i dispositivi Android 12.

Precedentemente compatibile solo con i telefoni Pixel, il software è utile se si sta per passare da iOS ad Android.

L’app Passa ad Android di Google ti aiuta a spostare in modo rapido e sicuro i tuoi tipi di dati più importanti, come foto, video, contatti ed eventi del calendario, su un nuovo dispositivo Android senza l’utilizzo di fastidiosi cavi.

L’app ti spiega anche altri passaggi importanti per configurare il tuo dispositivo, come la disattivazione di iMessage in modo da non perdere gli SMS di amici e familiari.

L’app ti chiederà tutta una serie di autorizzazioni affinché i dati del tuo iPhone possano essere spostati sul dispositivo Android.