IFA 2022 di Berlino si terrà ufficialmente dal 2 settembre

Dopo una pausa di due anni, l’IFA 2022 di Berlino sta tornando “su larga scala e nella vita reale”. La fiera mondiale inizierà il 2 settembre e durerà fino al 6 settembre. Promette di avere tanti partecipanti e nuovi prodotti quanti ne abbiamo visti nel 2019.

Secondo gli organizzatori, due terzi dei principali espositori di IFA 2022 hanno già confermato la loro presenza. Inoltre, anche tutti i principali gruppi di vendita al dettaglio saranno a Berlino.

Con l’assenza prolungata di due anni, molte delle principali aziende che avevano l’abitudine di presentare alla fiera i loro ultimi prodotti hanno deciso di organizzare degli eventi propri (la maggior parte in streaming) e assicurarsi di non condividere lo spazio con la concorrenza.

Con l’IFA 2022 sarà interessante vedere che tipo di approccio avranno le aziende che parteciperanno: presenteranno a Berlino i loro prodotti più attesi oppure dedicheranno alla fiera solo un’attenzione minore presentando prodotti secondari?

Ad ogni modo, se vorreste vivere di persona l’IFA 2022 di Berlino, potete acquistare un biglietto “super-early bird” a soli 35€ fino alla fine del mese. Puoi acquistarne uno online alla biglietteria online (nota: l’offerta di 35€ è per un biglietto da 1 giorno).

In attesa che le principali aziende che saranno presenti alla fiera lo pubblicizzino dando magari qualche indizio su cosa presenteranno, vi vogliamo ricordare che Google e Samsung hanno lanciato le Health Connect API per la condivisione agevolata dei dati fitness tra app e che Google Pixel Fold uscirà nel 2022 con il comparto fotografico del Pixel 5 (chissà che l’IFA non sia il palcoscenico ideale per la presentazione europea).

